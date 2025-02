Ucrânia recebe líderes europeus enquanto apoio dos EUA diminui três anos após invasão

KIEV (Reuters) - A Ucrânia iniciou seu quarto ano de guerra total com a Rússia nesta segunda-feira, recebendo uma série de líderes europeus e mundiais para uma cúpula, mas sem ter certeza de que poderia contar mais com seu aliado mais fiel, os Estados Unidos.

Donald Trump denunciou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na semana passada como um "ditador" impopular que precisa fazer um acordo de paz rápido ou perderia seu país, enquanto o líder ucraniano disse que o presidente dos EUA estava vivendo em uma "bolha de desinformação".

Além da guerra de palavras, as autoridades dos EUA iniciaram conversações diretas com a Rússia na Arábia Saudita na semana passada, deixando de fora Kiev e a Europa em uma impressionante mudança de política sobre a guerra.

Washington deixou claro que não enviará tropas como uma garantia de segurança cobiçada por Kiev se houver um acordo de paz, colocando o ônus sobre as potências europeias que provavelmente terão dificuldades sem o apoio dos EUA.

Zelenskiy, que disse à Europa para criar seu próprio Exército e, ao mesmo tempo, pediu a Washington que fosse pragmático, realizou mais de uma dúzia de ligações telefônicas desde sexta-feira, principalmente com líderes europeus, para definir um caminho a seguir.

"Três anos após o início da operação militar especial de 'três dias' de Putin, a Ucrânia está viva, lutando e nosso país tem mais amigos no mundo do que nunca", disse Zelenskiy a uma cúpula de líderes visitantes em Kiev para o aniversário.

Entre eles estavam a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e os líderes do Canadá, Dinamarca, Islândia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Noruega, Espanha e Suécia.

Os líderes da Albânia, Reino Unido, Croácia, República Tcheca, Alemanha, Japão, Moldávia, Holanda, Polônia, Suíça e Turquia falaram por meio de link de vídeo. Não houve sinal imediato de representação dos EUA.

Os visitantes prestaram suas homenagens aos soldados ucranianos mortos na guerra, permanecendo em silêncio diante de um memorial composto por bandeiras na praça central de Kiev. Sirenes de ataque aéreo soaram quando eles se encontraram para conversar mais tarde, embora não tenha havido nenhum ataque de mísseis.

"Nessa luta pela sobrevivência, não é apenas o destino da Ucrânia que está em jogo. É o destino da Europa", escreveu von der Leyen no X.

Milhares de cidadãos ucranianos morreram e mais de 6 milhões vivem como refugiados no exterior desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão por terra, mar e ar, dando início ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As perdas militares foram catastróficas, embora continuem sendo segredos bem guardados. As estimativas públicas ocidentais baseadas em relatórios de inteligência variam muito, mas a maioria diz que centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas em cada lado.

A tragédia afetou as famílias em todos os cantos da Ucrânia, onde os funerais militares são comuns nas principais cidades e em vilarejos distantes. As pessoas estão exaustas por causa das noites de insônia com sirenes de ataque aéreo.

A Rússia lançou 185 drones contra a Ucrânia durante a noite, mas não causou danos significativos, informou a Força Aérea ucraniana. Kiev disse que havia atingido a refinaria de petróleo russa Ryazan, dando continuidade à sua campanha para degradar a infraestrutura de energia do inimigo.

As tropas ucranianas enfrentam um inimigo numericamente superior, enquanto as questões giram em torno do futuro da assistência militar vital dos EUA. Não está claro o quanto os aliados europeus poderiam preencher a lacuna se o apoio dos EUA diminuir ou parar.