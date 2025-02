TV Brasil transmite ao vivo cinco dias do carnaval de Salvador

No ano em que o axé music completa 40 anos, a TV Brasil levará ao público de todo o país o melhor da folia em Salvador, com cinco dias de transmissão.

Em parceria com a TVE Bahia, a emissora pública exibirá ao vivo as atrações dos três principais circuitos da festa: Campo Grande, Barra-Ondina e Pelourinho, de sexta-feira (28) até terça-feira (4).

Além dos trios elétricos com grandes nomes da música baiana, a transmissão também vai incluir os blocos afro, afoxés, de índio e de samba. Entre eles,, entre outros.

Em 2025, a TV Brasil leva ao público, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), uma programação especial de carnaval, com transmissões ao vivo de diferentes partes do país. Além da festa em Salvador, o especial Carnavais do Brasil inclui o desfile das escolas de samba de São Paulo (SP).

A apresentação ficará ao cargo de Muka, Bárbara Pereira, Marília Arrigoni, Tiago Alves, Bruno Barros e Flávia Grossi.

No domingo (2), após a transmissão da folia em Salvador, o público confere o desfile da escolas de samba do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo, ao vivo do Sambódromo do Anhembi, a partir das 20h.

Para encerrar as transmissões, a TV Brasil exibe para todo o país, no dia 8 de março (sábado), o Desfile das Escolas Campeãs do Grupo Especial de São Paulo, que conta com 16 escolas na disputa pelo título.

Serviço

Carnaval de Salvador na TV Brasil

28 de fevereiro (sexta-feira), às 21h, para todo o país

1° de março (sábado), às 21h, para todo o país

Dias 2, 3 e 4 de março (domingo a terça-feira), às 16h, para todo o país

Desfile das Escolas do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo

2 de março (domingo), às 20h, para todo o país

Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo

8 de março (sábado), às 21h, para todo o país