Trump deixa Europa diante de uma "nova era"

Por Andrew Gray e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - Ministros das Relações Exteriores da Europa, "preocupados", disseram nesta segunda-feira que a região havia entrado em uma nova era com a surpreendente reversão de décadas da política externa dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump, mas que ainda esperavam que o relacionamento com Washington pudesse perdurar.

As autoridades europeias foram deixadas de lado pelas decisões de Trump de manter conversações sobre o fim da guerra na Ucrânia com a Rússia, rejeitando Kiev e a Europa, e pelo aviso de seu governo de que os Estados Unidos não estão mais focados principalmente na segurança da Europa.

"Está claro que as declarações vindas dos Estados Unidos nos deixam preocupados", disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Bruxelas. Mas ela acrescentou que a Europa e os Estados Unidos já haviam resolvido suas diferenças antes "e também esperamos fazê-lo desta vez".

"É claro que (o relacionamento transatlântico) vai mudar. Isso é muito claro, mas não devemos... jogar pela janela algo que funcionou bem até agora."

Anteriormente, Friedrich Merz, o vencedor das eleições gerais alemãs de domingo, questionou se a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) permaneceria em sua "forma atual" até junho e disse que a Europa deve estabelecer rapidamente uma capacidade de defesa independente.

"A era que começou com a queda do Muro de Berlim já acabou", disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp, quando perguntado sobre as observações do provável próximo chanceler da Alemanha.

"Como europeus, precisamos nos organizar, não apenas dentro da UE, mas com os britânicos, noruegueses e outros países que queiram participar, para enfrentar os novos desafios que nos são apresentados, também por Trump", disse Veldkamp antes da reunião em Bruxelas.

Analistas do Eurasia Group disseram em uma nota que os eventos das últimas semanas mostraram que "a Europa está no limiar de um mundo muito mais perigoso", acrescentando que a sensação deles era de que os líderes da UE estavam "surtando".

"O que está claro agora é que sua capacidade de reagir nas próximas semanas e meses pode ajudar a determinar a forma da ordem internacional -- e seu lugar nela -- nas próximas décadas", escreveram.

Os ministros da UE concordaram com mais um pacote de sanções contra Moscou, para coincidir com o terceiro aniversário da invasão russa na Ucrânia, antes de uma enxurrada de reuniões em Bruxelas, Kiev e Washington sobre a Ucrânia nos próximos dias.

Os líderes da UE se reunirão em uma cúpula extraordinária no dia 6 de março para discutir apoio adicional à Ucrânia, garantias de segurança europeias e como pagar pelas necessidades de defesa europeias.

"Eu nunca imaginaria que teria que dizer algo assim em um programa de TV, mas, depois dos comentários de Donald Trump na semana passada... está claro que esse governo não se importa muito com o destino da Europa", disse Merz à emissora pública alemã ARD após a vitória eleitoral de sua coalizão conservadora.