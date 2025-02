Tribunal julga 3 homens por roubar privada de ouro de palácio onde Churchill nasceu

LONDRES (Reuters) - Três homens foram a julgamento em um tribunal inglês nesta segunda-feira acusados de roubar um vaso sanitário de ouro de 18 quilates, exibido como obra de arte em uma exposição no local de nascimento do ex-primeiro ministro do Reino Unido Winston Churchill.

A obra intitulada "America", do artista italiano Maurizio Cattelan, foi roubada de aposentos da família Churchill, no Palácio de Blenheim, no sul da Inglaterra, uma importante atração turística e patrimônio mundial da Unesco.

O promotor Julian Christopher disse que um grupo de cinco homens passaram com dois veículos roubados por portões de madeira que estavam trancados e invadiram o terreno do palácio antes do amanhecer de 14 de setembro de 2019. Eles entraram por uma janela, quebraram uma porta de madeira, arrancaram o vaso sanitário da parede e saíram depois de cinco minutos.

O vaso sanitário, que pesava 98 quilos, tinha seguro de US$6 milhões. Promotores dizem que o objeto provavelmente foi repartido em quantidades menores de ouro para ser comercializado.

Michael Jones, de 39 anos, responde a uma acusação de roubo. Ele se declara inocente.

Fred Doe, de 36 anos, e Bora Guccuk, de 40 anos, são acusados de conspiração por ocultar ou transferir propriedade criminosa, o que eles negam.

Um quarto acusado, James Sheen, de 39 anos, já se declarou culpado por roubo.

O julgamento tem previsão para durar quatro semanas.

(Reportagem de Sam Tobin em Londres)