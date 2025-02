Transporte clandestino é tema do Caminhos da Reportagem

"Transporte: falta mobilidade, sobra pirataria" é o tema do episódio inédito do Caminhos da Reportagem. A atração jornalística da emissora pública vai ao ar hoje (24), às 23h, na TV Brasil.

Trajetos longos ou curtos, em áreas urbanas ou rurais: o transporte clandestino está presente em todos eles, uma situação irregular que já faz parte do dia a dia do país. Essa irregularidade acaba sendo aceita socialmente por grande parte da população, seja pela dificuldade de acesso a transporte público em alguns locais, seja pela economia quando comparada ao preço das passagens legalizadas.

"O Brasil, tradicionalmente, tem um transporte coletivo ruim", diz David Duarte Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito (IST). Os locais de menor movimentação, segundo ele, são os menos atendidos, porque o Estado e as empresas priorizam onde há maior necessidade e também onde haverá mais lucro. "Áreas pouco mais remotas e que não dariam tanto lucro ficam relegadas, ao Deus dará", enfatiza.

A auxiliar de cozinha Kátia Nery mora em Brasília, mas todos os anos vai para Barra do Corda, no Maranhão, onde a família dela mora. Como não consegue ir de avião, sempre viaja por via terrestre em um ônibus clandestino. "A gente economiza de R$ 500 a R$ 600 nesse traslado de ida e volta, por isso opta pelo piratão, que oferece o mesmo conforto e fica melhor na economia", explica.

Em 2023, um ônibus clandestino capotou na BR-070, matando cinco pessoas. Momentos antes, o veículo havia sido parado por agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), quando foi constatado que era irregular. O ônibus estava sendo escoltado até a rodoviária mais próxima, para deixar os passageiros. Mas o motorista tentou escapar: acelerou e, com a pista molhada pela chuva e os pneus carecas, perdeu o controle.

Mizael Lucas foi um dos sobreviventes e carrega as marcas daquele dia, que o impossibilitam de trabalhar: dores constantes, uma lesão permanente no aparelho gastrointestinal e cicatrizes profundas na perna. "Só quero que se resolva tudo, que eles paguem, fiquem presos pelas vítimas que faleceram", afirma. Entre os mortos estava Maria de Deus, de 64 anos. "Lá no Maranhão, eles têm um terminal e vendem as passagens, minha mãe sempre saiu de lá, sempre viajamos nesses ônibus", lembra Auriane Crateus, filha da vítima.

Também em 2023, um ônibus pirata com torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, próximo a Belo Horizonte, matando sete pessoas e ferindo 30. Uma das vítimas foi Hamilton Rogério dos Santos. A irmã dele, Andrea Cristina dos Santos, conta que a torcida sempre contratava a mesma empresa, que era regularizada. "Justo nesse dia, eles cancelaram porque o pessoal de São José dos Campos pediu para ir num carro só". Então, uma empresa irregular foi contratada. O acidente foi causado por uma falha na frenagem por má manutenção, além de outras irregularidades.

Os ônibus interestaduais clandestinos circulam com mais frequência do que se imagina. A equipe do Caminhos da Reportagem acompanhou uma operação da ANTT na BR-153, que liga o Norte ao Sul do país. Em apenas uma manhã, cinco veículos que faziam o transporte pirata foram apreendidos pela ANTT e quatro pela Agência Goiana de Regulação (AGR). Em um dos ônibus clandestino, o veículo levava 36 cubanos, que haviam embarcado em Belém, no Pará.

Para David Duarte Lima, é preciso não só combater o transporte clandestino no país, mas dar alternativas para a população. "Transporte de qualidade precisa ter pontualidade, segurança, preço razoável, conforto e fluidez", afirma. "É possível ter um transporte bom para todos".

