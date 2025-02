'Tiroteio pesado na aldeia': indígenas denunciam ataque de pistoleiro no PA

Uma comunidade da Terra Indígena Apyterewa, no Xingu (PA), foi alvo de pistoleiros na madrugada da última quinta-feira (20), conforme denunciado por liderança local ao Ministério Público Federal. O ataque não deixou mortos ou feridos, segundo a denúncia.

O que aconteceu

MPF enviou ofício à Polícia Federal com relatos do ataque na última sexta (21). No documento, o órgão encaminhou à PF uma transcrição de áudios do cacique Mama Parakanã, da aldeia Tekatawa, que denunciou a segunda invasão de pistoleiros na terra indígena em 2025.

Anteontem, novamente, [aconteceu o] segundo ataque de pistoleiro. Invadiram a aldeia Tekatawa [na Terra Indígena Apyterewa]. Às duas horas da madrugada, eles atacaram a aldeia. (...) Revidamos e, graças a Deus, ninguém se feriu. (...) Foi muito tiro de 12, pistola, carabina, rifle 44, todo tipo de arma. (...) Tiroteio pesado aqui na aldeia Tekatawa. (...) Aqui não tá fácil. Cacique Mama Parakanã, em relatos por áudio enviados ao MPF

Cacique pede apoio de autoridades para proteger mulheres e crianças na aldeia. Ainda ao MPF, Mama Parakanã alega que a denúncia sobre o primeiro ataque a tiros do ano na aldeia "não teve resultado até agora". Na sequência, ele apela: "Eu preciso de apoio [para] tirar a mulherada com criança e idosos. Urgente".

Muito tiro, muito tiro, muito tiro. Eu tô com muita mulherada aqui, muita criança, muito idoso. Eu preciso de tirar o pessoal lá de hoje para amanhã, tô muito preocupado. Já mandaram recado de novo: vão voltar de novo para atacar. Então, a gente precisa de apoio da Força Nacional, Polícia Federal, apoio de juiz, de procurador (...). Cacique Mama Parakanã, em relato enviado ao MPF

Comunidade tem sido alvo de "violentos ataques de pistoleiros fortemente armados" desde o fim do ano passado, segundo Conselho Indigenista Missionário. De acordo com o Cimi, vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o tiroteio mais recente contra a aldeia Tekatawa, onde vivem famílias da etnia Parakanã, é o terceiro em menos de três meses. No caso mais recente, conforme a entidade, os pistoleiros chegaram "atirando a esmo causando terror e desespero especialmente entre mulheres, crianças e pessoas idosas".

Ameaças contra Parakanãs ocorrem desde que Terra Indígena no Xingu passou por processo de desintrusão. A retirada de fazendeiros e garimpeiros da região foi determinada pelo STF em 2023, em ação que reconhece os direitos dos povos indígenas à proteção de suas terras. A desintrusão foi concluída pelo governo federal em fevereiro de 2024.

"Antes, eram mais xingamentos, sobretudo em São Félix do Xingu, mas foi piorando", contou cacique. Segundo relatado por Mama Parakanã ao Cimi, desde a conclusão da desintrusão, a comunidade passou por "ameaças, tentativas de agressão e, depois, ataques a tiros".

CNBB divulgou manifesto intitulado "Um grito por socorro". Em nota assinada por Dom Erwin Kräutler, bispo emérito do Xingu, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil cobrou ação das autoridades públicas responsáveis pela proteção da área e da população local: "O povo está muito abalado e com grande medo de que os ataques vão continuar. Será que é necessário chorarmos primeiro vítimas fatais para que sejam tomadas providências contra os pistoleiros e seus mandantes?".

Questionada sobre andamento das investigações, PF não retornou. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações do órgão.

Histórico de desmatamento e invasões na região

Terra indígena Apyterewa foi a mais desmatada no Brasil entre 2019 e 2022. Segundo o Cimi, a devastação da mata serviu à grilagem e à pecuária, sobretudo, além da venda de madeira". O conselho indigenista divulgou ainda que, na região, "lotes foram comercializados de forma ilegal dando origem à Vila Renascer, um aglomerado de mais de 200 moradias", erguida a partir de 2016.

Presença de não indígenas em Apyterewa é registrada desde início da década de 1980. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, a retirada de invasores do território era uma das condicionantes da licença ambiental para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, que atravessa a região. Mas, ao invés disso, a invasão explodiu.

Invasões e novos garimpos aumentaram durante governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Na gestão Temer, em 2017, o Ministério da Justiça ignorou determinação do STF e paralisou a retirada de posseiros e de invasores de má-fé, ou seja, que entraram na área cientes de que se tratava de uma terra indígena. Ainda de acordo com a Folha, esse movimento explodiu no final de 2018 e no início de 2019, com a promessa de Bolsonaro de revisar demarcações de terras (leia mais aqui).

Invasores eram, em sua maioria, fazendeiros que utilizavam território para criação de gado ilegal, ainda segundo o Cimi. Os produtos de origem animal eram comercializados com grandes empresas, como JBS, Marfrig e Minerva. "Os invasores chegaram a construir hotéis e postos de gasolina. Foram instaladas grandes fazendas de até 1.000 hectares equipadas com caminhonetes e tratores, e acesso à internet", divulgou o conselho.

STF determinou desintrusão da Terra Indígena, iniciada em outubro de 2023 e concluída em fevereiro de 2024 pelo governo federal. Pouco antes da conclusão do processo, a TI Apyterewa registrou, em janeiro de 2024, a redução de 79,8% no desmatamento, em comparação ao ano anterior, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).