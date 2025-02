Tarcísio determina extinção de empresa de transportes metropolitanos de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai fechar a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo).

O que aconteceu

Decreto com regras para extinção da empresa foi publicado nesta segunda (24) no Diário Oficial. O fim da estatal já havia sido autorizado por lei aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em 2020, ainda na gestão João Doria, mas apenas agora as diretrizes para o fechamento foram divulgadas.

Serviços da EMTU serão assumidos pela Artesp (Agência de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo). Criada em 1977, a empresa em extinção é responsável pela fiscalização e regulamentação do transporte de baixa e média capacidade em cinco regiões metropolitanas do Estado.

Decreto dá sete dias para apresentação de plano de extinção. O plano deverá trazer medidas como destinação do acervo técnico e o que será feito com os contratos assumidos pela empresa.

Governo afirma que fim da EMTU não vai afetar serviços prestados à população e nem relação com concessionárias. "A transição da equipe técnica da EMTU já foi iniciada com a Artesp e, ao término, trará melhorias para os usuários, como a gestão unificada do transporte intermunicipal, modernização da frota, maior integração tarifária e operacional, e monitoramento aprimorado por meio do Centro de Gestão e Supervisão (CGS)", diz trecho de nota sobre o assunto publicada na Agência de Notícias do governo.

Fim da EMTU faz parte de plano de redução do Estado e equilíbrio fiscal de Tarcísio. Batizado de "São Paulo na Direção Certa", o projeto prevê um conjunto de medidas como privatizações, concessões de serviços à iniciativa privada, venda de terrenos públicos e revisão de benefícios fiscais. A privatização da Sabesp, concluída no ano passado, é a joia da coroa do plano de desestatizações do governador.