Rússia diz querer acordo de paz de longo prazo com Ucrânia, não cessar-fogo rápido apoiado pelos EUA

(Reuters) - A Rússia quer um acordo de paz de longo prazo com a Ucrânia que aborde o que considera as causas fundamentais do conflito, e não um rápido cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos seguido de um rápido reinício dos combates, disse um diplomata russo sênior à agência de notícias RIA.

Em uma entrevista divulgada na segunda-feira, no terceiro aniversário da travessia de dezenas de milhares de tropas russas para a Ucrânia por ordem do presidente Vladimir Putin, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que Moscou está atrás de um acordo com a Ucrânia que resista ao teste do tempo.

"Podemos reconhecer com bastante confiança o desejo do lado americano de avançar em direção a um cessar-fogo rápido", disse Ryabkov, segundo a RIA.

"Mas ... um cessar-fogo sem um acordo de longo prazo é o caminho para uma rápida retomada dos combates e uma retomada do conflito com consequências ainda mais graves, incluindo consequências para as relações russo-americanas. Não queremos isso."

"Precisamos encontrar uma solução de longo prazo, que, por sua vez, deve necessariamente incluir um elemento de superação das causas fundamentais do que vem acontecendo na Ucrânia e em seus arredores", disse Ryabkov.

As conversações entre Rússia e EUA realizadas em Riad na semana passada, que, segundo Moscou, concordaram em trabalhar na restauração dos laços bilaterais e na preparação para as conversações sobre a Ucrânia, não ofereceram maior clareza sobre o plano de paz do presidente Donald Trump para a Ucrânia, segundo Ryabkov.

Ele repetiu a posição de Moscou de que não teve escolha a não ser lançar o que chama de sua "operação militar especial" na Ucrânia -- algo que a Ucrânia e o Ocidente chamam de uma brutal guerra de conquista no estilo colonial -- por causa do que ele disse ser a expansão "desenfreada" da aliança da Otan para o leste.

Ele também se queixou do que chamou de atropelamento dos direitos da população de língua russa na Ucrânia, repetindo uma alegação que Kiev nega.

