Resgate de Marcola: Rota acha 'QG de tropa de elite' do PCC em Paraisópolis

A Rota rastreou nesta segunda-feira (24) um QG do crime usado pela "tropa de elite" do PCC em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O núcleo é o mesmo que foi criado para tramar o resgate de Marcola do sistema prisional.

O que aconteceu

Três supostos membros do núcleo foram presos no local. Segundo a Rota, o trio é suspeito de transportar armas, explosivos e drogas para o PCC.

A unidade chamada de "restrita tática" também é conhecida por planejar atentados contra autoridades e fugas em massa do sistema prisional. A identidade das pessoas detidas, que foram conduzidas à sede da PF, não foi revelada pela polícia.

Rota encontrou um fuzil, oito granadas, carregadores, munição e um colete à prova de balas que seriam usados pelo núcleo. Esse grupo ligado ao PCC é formado por criminosos de alta periculosidade especializados em ataques aos moldes do "novo cangaço" ou "domínio de cidades". Eles usam armas de grosso calibre, carros blindados e explosivos para enfrentar até as forças de segurança.

Rota matou suspeito de planejar resgate de Marcola. Carlos Alves Bezerra, o Carlão, foi morto a tiros em uma operação policial no dia 14 deste mês em Campinas (SP). Segundo a PM, ele foi baleado após atirar na direção dos agentes.

Outro criminoso apontado por chefiar plano de fuga de líder do PCC foi preso. Ivan Garcia Arruda, o Degola, foi capturado em setembro de 2024, em Sorocaba (SP).

Ivan Garcia Arruda (esq) tramava resgate de Marcola (dir), líder preso do PCC, indicam investigações Imagem: Montagem/UOL

Plano para matar Moro

"Restrita tática" investiu quase R$ 3 milhões para matar Moro. O dinheiro foi usado para montar uma estrutura na região metropolitana de Curitiba, envolvendo aluguel de chácaras, veículos blindados e armas, entre julho e outubro de 2022.

Quando ainda era ministro, Moro foi o responsável por coordenar a transferência de Marcola para um presídio federal, em 2019. Na ação, outros 21 supostos membros do PCC também foram transferidos. Um ano antes, a facção já havia tramado o resgate de Marcola da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). Mas o plano fracassou após a transferência para uma unidade de segurança máxima.

Reunião com homem de confiança de Marcola deu início a um novo plano, diz MP. De acordo com a investigação, uma reunião com a cúpula da facção criminosa coordenada por Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal, deu origem à estratégia de resgate ao líder do PCC, em novembro de 2023.