Rio Open chega ao fim com bicampeonato do argentino Sebastian Baez

No carnaval tudo é definido nos detalhes. Na final de duplas masculinas, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos usaram uma tática parecida: Melo se mexeu muito junto à rede para encurtar as trocas de bola, especialidade dos espanhóis. Os brasileiros aguentaram a pressão da torcida e foram melhores que os espanhois Pedro Martinez e Jaume Munar. Melo e Matos fecharam o jogo em 2 sets a 0 (6/2 e7/5).

Para o 'veterano' Marcelo Melo foi um trabalho que começou lá trás. Logo após a conquista, em lágrimas, o tenista mineiro revelou que está prestes a completar 18 anos de carreira jogando exclusivamente em chaves de duplas. Foi número 1 do mundo, ganhou Roland Garros, Wimbledon, mas a conquista do título em casa teve um sabor diferente. Lembrou que escutou muita coisa, mas que queria muito ganhar esse título aos 41 anos. Rafael Matos também comemorou muito o bicampeonato nas duplas no saibro carioca. Dessa vez, em parceria 100% brasileira. Ano passado, o gaúcho levantou o troféu ao lado do colombiano Nicolás Barrientos.

Surpresas são o segredo do sucesso na passarela do samba. No saibro do Rio Open não teve nada de mistério. O argentino Juan Martín Del Potro e o brasileiro João Fonseca mostraram como é importante e necessário ser solidário, que atitudes propositivas valem muito no esporte e na vida. Os dois participaram de um torneio ao lado de cadeirantes do Brasil e da Argentina. Belo exemplo. Todos saíram vencedores na luta contra a exclusão.

O tenista brasileiro Cássio Motta foi o homenageado desse ano na Quadra Guga Kuerten, pelos feitos na carreira - entre 1978 e 1994 - e o legado para o tênis brasileiro. Motta chegou a ser o número 4 do mundo no ranking de duplas e 48º colocado em simples na listada Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Em quase duas décadas em quadra, o brasileiro conquistou 10 títulos em 23 finais de duplas, além de integrar a equipe nacional semifinalista da Copa Davis em 1992. Cássio foi o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 da ATP até o início deste ano, quando foi superado por João Fonseca, que ingresso no seleto grupo aos 18 anos, 5 meses e 6 dias de idade. Cassio Motta recebeu uma placa de Ricardo Acioly, diretor de relações do Rio Open.

No carnaval, tomadas de decisão fazem a diferença. Ter equilíbrio, ritmo e sintonia também. No tênis, não é diferente. Dançarinos e tenistas lutam por pontos. Uma dedicação movida pela energia de querer mais. Que 2026 tenhamos mais e novas emoções, mais inclusão e novas metas atingidas pelo tênis brasileiro...