Refinaria no RS será convertida em biorrefinaria com aportes de R$5,5 bi, diz CEO da Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Refinaria Riograndense, detida por Petrobras , Braskem e Grupo Ultra , receberá aportes de R$5,5 bilhões para sua conversão completa em biorrefinaria, afirmou a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, nesta segunda-feira.

Segundo ela, a Riograndense, no Rio Grande do Sul, será a primeira do Brasil a operar "sem nenhuma gota de petróleo".

"Será uma biorrefinaria que produzirá combustíveis somente a partir de óleos vegetais", disse Chambriard, em seu discurso em estaleiro gaúcho em Rio Grande, durante a assinatura de contratos para a construção de navios da Transpetro.

A executiva ressaltou que a Petrobras já realizou testes de processamento de 100% de óleo de soja na refinaria, no ano passado, e que nos próximos anos a unidade será 100% convertida para produzir combustível de aviação e diesel 100% renováveis.

Os investimentos, segundo ela, permitirão a criação de 4 mil empregos diretos.

Em menor prazo, Chambriard disse que, com a Riograndense, a Petrobras ampliará a sua capacidade de fabricação de diesel co-processado, com 5% de óleo vegetal e, ainda este ano, realizará testes operacionais para a fabricação de combustível de aviação com conteúdo renovável.

A refinaria, disse ela, receberá três unidades que produzirão 44 mil barris por ano de combustível de aviação e diesel produzidos com matéria-prima 100% renovável.

Em seu discurso, a executiva destacou que o Estado do Rio Grande do Sul tem outros potenciais de investimentos e citou que a Bacia de Pelotas, onde a Petrobras tem 29 blocos exploratórios, é promissora em termos de reservas, tendo similaridades geológicas com a Namíbia, na África.

"Nós continuamos trabalhando aqui e achando que esse potencial que se apresenta na bacia da Namíbia, nós temos que procurar aqui no Estado do Rio Grande do Sul", afirmou.

A CEO destacou que o campo de Búzios, na Bacia de Santos, atingiu a marca de produção de 800 mil barris por dia de petróleo, chegando mais perto de ultrapassar Tupi, que está declinando.

No evento com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a executiva disse que o campo de Tupi voltará a se chamar Lula.

