Abdominais não resolvem 'barriga de chope'; o que fazer então?

Ter uma barriga chapada, como de muitas celebridades que vemos na internet, é o sonho de muita gente. Mas saiba que é importante não encarar o assunto apenas sob a ótica da estética. Quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de doenças cardiovasculares e morte precoce.

O excesso de gordura na região abdominal é o mais perigoso para a saúde, pois ela se acumula entre órgãos importantes, como fígado, pâncreas e intestino, prejudicando seu funcionamento. Também gera um processo inflamatório crônico no organismo, responsável pelo aumento no risco de doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.

Para evitar problemas de saúde, a OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece que o tamanho máximo da barriga deve ser de 94 cm para homens e de 90 cm para mulheres.

Por que é tão difícil perder gordura?

Imagem: iStock

Com o envelhecimento, ocorre uma redução na produção de hormônios como a testosterona (nos homens) e a progesterona (nas mulheres), que são importantes para queima de gordura e ganho de massa muscular.

Além disso, hábitos adquiridos ao longo da vida, como sedentarismo, alimentação inadequada, consumo de álcool, estresse e sono de baixa qualidade, dificultam a perda de peso.

Uma rotina agitada, com trabalho, cursos, cuidados com os filhos e outros compromissos, muitas vezes toma o tempo que seria destinado ao treino. Além disso, o estresse e a ansiedade podem levar ao consumo de alimentos calóricos, como doces e fast food, como uma forma de lidar com emoções negativas.

Muita gente acredita que exercícios abdominais resolvem a barriga saliente, mas isso não é verdade. Embora os abdominais ajudem a fortalecer a musculatura abdominal, a verdadeira causa de uma barriga saliente está na fraqueza dessa musculatura, que faz com que o abdome e as vísceras se projetem para frente. Ou seja, o abdominal não ajuda a queimar gordura abdominal, mas a posicionar a barriga corretamente.

O que fazer para ter bons resultados?

Exercícios resistidos

Musculação e funcional estimulam a produção de testosterona e são importantes para melhorar a composição corporal, ou seja, diminuir o percentual de gordura e aumentar o de massa magra.

O treino de força ainda melhora a ação da insulina. Esse hormônio é responsável por "levar" o açúcar da corrente sanguínea para dentro das células, onde a substância é usada como combustível. Quando existe no organismo uma resistência à ação da insulina, esse açúcar acaba sendo estocado em forma de gordura.

Não priorizar só abdominais

Abdominais gastam poucas calorias e não são tão efetivos para a perda de gordura quanto movimentos que trabalham vários músculos ao mesmo tempo, como agachamento, afundo, levantamento terra, remadas, barra fixa, flexão de braços, supino etc.

Além de ter um gasto calórico maior do que os abdominais, exercícios que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo estimulam a produção de testosterona.

Obviamente, não é para você parar de fazer abdominais. Um bom treino de musculação deve ter exercícios para todas as partes do grupo. Apenas tenha em mente que você não deve ir para academia e fazer "só" abdominais para perder a barriga.

Ter uma dieta equilibrada e natural

É o princípio básico para reduzir a gordura corporal em qualquer fase da vida. Evite consumir doces, refrigerantes e açúcar em geral e maneire em produtos ultraprocessados, fast food, frituras e comidas gordurosas (com molho branco, empanados etc.).

Sua dieta deve ter como base alimentos como: carnes, ovos, verduras, legumes, castanhas, frutas, laticínios e grãos integrais.

Procure incluir ao menos uma fonte de proteína em todas as suas refeições. O nutriente é essencial para a construção muscular e garante bastante saciedade, ou seja, faz com que você coma menos nas refeições e demore para sentir fome, diminuindo a ingestão calórica ao longo do dia.

Dormir bem e reduzir o estresse

Durante o sono, ocorre um aumento na produção de hormônios como a testosterona e o GH, que ajudam na queima de gordura e no ganho de massa magra. Dormir mal ou pouco causa estresse crônico, elevando os níveis de açúcar no sangue e reduzindo a ação da insulina, favorecendo o acúmulo de gordura abdominal.

Além disso, o estresse contínuo, seja pela falta de sono ou pelo trabalho, diminui a produção de testosterona. Estudos também indicam que pessoas com sono inadequado tendem a consumir mais calorias, recorrendo a doces, fast food e alimentos processados para combater o cansaço e o estresse.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/05/2023 e 17/12/2016