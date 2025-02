Testamos 4 rolos tira-pelos para casa com pets; descubra qual é o melhor

Manter a casa limpa quando se tem cães e gatos é um desafio, né? E não é só a casa, a gente também vive com pelos nas roupas. Para tentar resolver isso, testei quatro tipos de rolos adesivos da linha Noviça, da Bettanin.

Sim, existem diferentes modelos de rolinhos, não é só aquele basicão mais popular.

Para que servem esses rolos?

Esses rolinhos são basicamente a salvação para quem tem bicho (ou para quem odeia sujeira em geral, rs). Eles servem para remover pelos de animais, poeira, cabelos e outras sujeirinhas tanto das roupas quanto de superfícies como sofás, cadeiras, tapetes e até dentro do carro.

Esse é o básico que funciona. É leve, fácil de usar e tem uma boa aderência, o que quebra um galho, principalmente para dar um tapa nas roupas direto no corpo antes de sair. Você o passa sobre as superfícies e os pelos grudam no rolo. Quando estiver sem aderência, é só destacar a camada externa e continuar usando.

A desvantagem é que o produto é descartável e que gera bastante lixo. Cada vez que a fita acaba, é preciso comprar um novo refil. No entanto, o custo-benefício é super acessível, o que o torna uma boa opção para quem não quer gastar muito. Acho que vale a pena ter um desses em casa e no carro para uso rápido e para levar em viagens.

Ele é parecido com o anterior, mas o tamanho "max" faz toda a diferença na hora de limpar áreas maiores, como sofás, poltronas e camas. Tem formato em "T", o que deixa o trabalho mais rápido e eficiente para móveis, mas dificulta para limpar a roupa no próprio corpo.

A fita é a mesma do rolo padrão: super aderente e remove até aqueles pelos mais fininhos que a gente nem vê. Acho que ele é ideal para quem tem muitos estofados em casa.

Esse é o "faz tudo" da turma, na minha opinião. É compacto, mas tem uma área de cobertura boa, fácil de usar e tem uma boa aderência, o que facilita bastante a limpeza. O grande diferencial é que o rolo é lavável com uma vida útil maior que o descartável, o que é sempre bom, e se tornando uma opção mais sustentável, já que não gera lixo.

Só é um pouco chatinho que, quando estou limpando e a área de contato fica toda coberta por pelos, preciso parar para ir até o tanque lavar e ainda esperar secar. O processo é um pouco menos prático para áreas muito grandes, sabe? De qualquer forma, acho que o custo-benefício é ótimo, já que ele dura por muito tempo.

Esse também é lavável, mas é o mais diferentão dos quatro. Ele é bem maior e tem um cabo extensor que ultrapassa um metro, o que é ideal para alcançar áreas maiores, como pisos e paredes. Para limpar móveis mais baixinhos (ou muito altos), também é maravilhoso, já que a gente não precisa ficar se curvando muito. As costas agradecem.

Por outro lado, por ser grande, ele é um pouco mais difícil de manusear em roupas, em áreas pequenas ou com muitos cantinhos. No geral, acho que é ótimo complemento para se ter em casa, mas não o único.

Quem vai amar esses produtos?

Se você é gateiro, dogueiro, ou simplesmente alguém que se irrita com pelos e poeira por toda parte, pode apostar nesses rolinhos sem medo. Eles são ótimos para quem busca praticidade e não quer gastar horas na faxina.

Diferentemente dos aspiradores, que, às vezes, são mais pesados e barulhentos, os rolinhos são mais práticos para quebrar o galho na correria da rotina.

Os quatro rolos tira-pelos testados Imagem: Alexandre de Pádua/ UOL

O que mudou para mim?

No final das contas, não sei dizer se existe um melhor. Depende da necessidade de cada um. Ter diferentes opções em casa pode parecer exagero, mas facilita bastante a luta constante contra os pelos. Cada um é indicado para uma situação ou área específica.

De qualquer forma, na minha opinião, o modelo com cabo longo realmente mudou o jogo, porque agora consigo alcançar novos espaços e limpar áreas maiores sem muito estresse.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.