Vila Madalena a Guarulhos: como o metrô planeja expandir a linha 2-Verde

Do UOL, em São Paulo

Metrô iniciou projeto executivo para estender a linha 2-Verde do Metrô da Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista, até o município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Guarulhos terá duas estações

Metrô está elaborando o projeto executivo da expansão da linha 2-Verde entre a Penha e Guarulhos. Esta é a última etapa antes do começo das obras, que já estão contratadas. Segunda cidade mais populosa do estado, Guarulhos deve receber duas estações (Ponte Grande e Dutra).

Ampliação da linha deve ocorrer em duas fases. A primeira prevê a extensão da Vila Prudente (a última estação da linha atualmente) até a estação Penha, na zona leste. A segunda acrescenta 5,8 quilômetros à linha: serão cinco novas estações da Penha até a Dutra, em Guarulhos, além de um pátio.

Trecho Penha-Dutra ainda não tem previsão de inauguração. O Metrô explicou ao UOL que o cronograma de trabalho, incluindo a abertura das estações aos passageiros, deve ser montado somente após o início das obras.

Estação Dutra deverá ficar localizada próximo ao Internacional Shopping Guarulhos. A distância do local até o Aeroporto Internacional de Guarulhos é de aproximadamente 11 quilômetros —com um percurso estimado de 17 minutos de carro.

Ilustração mostra como deve ser a extensão da linha 2-Verde da Vila Prudente até o município de Guarulhos Imagem: Cedido ao UOL/Metrô de São Paulo

Ilustração mostra como deve ser a extensão da linha 2-Verde da Vila Prudente até a Penha Imagem: Divulgação/Metrô de São Paulo

Outra ilustração mostra como deve ser a extensão da linha 2-Verde da Penha até Guarulhos Imagem: Divulgação/Metrô de São Paulo

Obras da primeira fase de expansão da linha estão em andamento. Entre a Vila Prudente e Penha serão oito estações, totalizando 8,3 quilômetros a mais na linha 2-Verde, na zona leste da capital paulista. Até este mês, já foram escavados 3,5 quilômetros de túneis.

Novas estações após a Vila Prudente:

Orfanato;

Santa Clara;

Anália Franco;

Vila Formosa;

Santa Isabel;

Guilherme Giorgi;

Aricanduva;

Penha;

Penha de França;

Gabriela Mistral;

Fernão Dias;

Ponte Grande (Em Guarulhos); e

Dutra (Em Guarulhos).

O trecho entre a Vila Prudente e Vila Formosa deve começar a receber passageiros em 2027, segundo estimativa do Metrô. Enquanto a segunda parte, da Vila Formosa à Penha, deve inaugurar em 2028, ainda segundo a companhia.

O Metrô espera que os novos trechos "redistribuam a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem". Com a expansão, a linha 2-Verde deve se tornar a mais extensa do sistema metroviário paulista com 23 quilômetros.