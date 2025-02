Projéteis explosivos são lançados em consulado russo na França

MARSELHA, França (Reuters) - Três projéteis foram lançados sobre o muro do consulado da Rússia na cidade portuária de Marselha, no sul da França, nesta segunda-feira, dois dos quais explodiram, informou a polícia de Marselha.

Os dispositivos incendiários foram lançados nos jardins do consulado na segunda maior cidade da França em população. Os investigadores estavam analisando o conteúdo das três garrafas de refrigerante que foram usadas como projéteis.

O Kremlin disse que a Rússia estava pressionando a França sobre medidas de segurança após o incidente, que, segundo Moscou, parecia ser um ato de terrorismo.

A Rússia exigiu uma investigação completa da França, informou a agência de notícias estatal Tass.

Ninguém ficou ferido, acrescentou a polícia. Anteriormente, os funcionários do consulado haviam sido mantidos na parte interior enquanto os agentes de eliminação de bombas realizavam verificações.

O incidente na cidade do sul da França ocorreu no terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"As explosões no território do Consulado Geral da Rússia em Marselha têm todas as características de um ataque terrorista", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, segundo a agência Tass.

(Reportagem de Marc Leras em Marselha e Dominique Vidalon em Paris)