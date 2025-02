Policiais fantasiados de Chapolin e padre prendem suspeito em bloco em SP

Policiais civis fantasiados e infiltrados entre os foliões em blocos da semana pré-Carnaval prenderam um suspeito de furtar de celulares no domingo (23), em São Paulo.

O que aconteceu

Agentes estavam vestidos de Chapolin Colorado e de padre. A prisão ocorreu no bairro da Consolação, região central da cidade de São Paulo. As equipes desconfiaram do suspeito ao observar que ele filmava alguns foliões e estava com uma bolsa cheia de celulares, além de duas carteiras.

O suspeito, um homem de 34 anos, estava com mais de seis celulares. De acordo com a polícia, dois aparelhos foram devolvidas às vítimas no local. O homem foi encaminhado ao 78° Distrito Policial, no Jardins, onde permaneceu preso por furto.

No fim de semana, a Polícia Civil registrou 590 casos de roubos e furtos de celulares na capital paulista. De acordo com o governo estadual, o número é 60% menor do que o pré-Carnaval de 2024 (entre os dias 2 e 3 de fevereiro), quando foram 1.508 registros. Ainda assim, foram em média 12 roubos e furtos por hora na cidade, considerando as 48 horas do fim de semana.

Segundo a polícia, a estratégia de se fantasiar e se misturar em meio aos foliões deu resultado. Entre o sábado (22) e oo domingo (23), as equipes recuperaram aproximadamente 30 celulares e prenderam sete pessoas envolvidas nos crimes. Em uma das ocorrências, um homem, de 37 anos, foi detido com sete celulares furtados na cintura em Pinheiros, na zona oeste da capital.