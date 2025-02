Lula x Bolsonaro racha bancada evangélica e leva a eleição inédita

Acostumada a escolher seu líder por consenso, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso não conseguiu administrar a divisão que a polarização Lula x Bolsonaro levou para suas entranhas. Pela primeira vez, o comandante da bancada será escolhido por eleição.

O que aconteceu

A votação está marcada para amanhã (25). São três deputados que chegam à disputa carregando um histórico de declarações ácidas:

Gilberto Nascimento (PSD-SP), representando o bolsonarismo;

Otoni de Paula (MDB-RJ), representando Lula;

Greyce Elias (Avante-MG), correndo por fora e com menos chance.

Polarização Lula x Bolsonaro faz bancada evangélica escolher líder via voto pela primeira vez Imagem: Rafael Vieira/Estadão Conteúdo e Ton Molina/Estadão Conteúdo

Os dois principais candidatos fazem a mesma acusação um ao outro. Eles dizem que o rival está colocando as bandeiras da bancada evangélica em segundo plano para defender Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Até o ano passado, havia uma negação de que a polarização estivesse rachando a bancada. Hoje, Otoni de Paula e Gilberto Nascimento não escondem que a frente parlamentar está dividida.

A divergência foi tamanha que causou o adiamento da eleição. Marcada para 11 de dezembro, ela foi transferida para amanhã, e deputados evangélicos influentes foram escalados para tentar costurar uma solução.

Mas não houve acordo. Uma reunião ocorrida em 11 de fevereiro foi a tentativa derradeira, mas ninguém abriu mão. Hoje é consenso que o líder da bancada será escolhido no voto pela primeira vez.

A polarização invadiu e dividiu a bancada evangélica

Deputado Otoni de Paula (MDB-RJ)

Otoni de Paula apoiou Bolsonaro em 2022 e orou por Lula dois anos depois Imagem: Reprodução

Os motivos do racha

A bancada evangélica é associada ao bolsonarismo. A aliança remete a 2013, quando Marco Feliciano (PL-SP) presidiu a Comissão de Direitos Humanos e firmou parceria com Bolsonaro para desgastar a então presidente Dilma Rousseff (PT) e aprovar pautar conservadoras.

A ascensão da direita e do que ela chama de "defesa da família" começa nesse período. Quando Otoni de Paula faz movimentos em direção a Lula, a divisão começa.

Gilberto Nascimento afirma que as bandeiras da frente parlamentar não podem correr risco. Mesmo identificado com o bolsonarismo, ele defende que a polarização é assunto estranho aos interesses da bancada.

O candidato afirma que a bancada não é uma frente política. Por isso, defende o afastamento da disputa entre o líder da esquerda e da direita. "A frente parlamentar não pode ser uma frente que tem lado partidário", disse.

Otoni de Paula desagradou parte da bancada ao elogiar Lula e orar por ele. O gesto foi gravado e compartilhado nas redes sociais do presidente como prova de aproximação com os evangélicos. O episódio ocorreu em 15 de outubro, durante a cerimônia de sanção do projeto do Dia da Música Gospel.

Os bolsonaristas já estavam descontentes porque Otoni fez campanha contra o candidato de Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro. O deputado preferiu entrar na campanha de Eduardo Paes (PSD), que foi reeleito com 60,47% dos votos e tinha Lula como principal cabo eleitoral.

A posição de Otoni representou uma guinada em sua trajetória política. Durante anos, ele foi fervoroso apoiador de Bolsonaro e fez campanha pelo então presidente na corrida presidencial de 2022.

Se ganhar, Gilberto Nascimento disse que vai buscar a unidade da bancada no dia seguinte Imagem: Reprodução/YouTube

Na avaliação do deputado, a bancada evangélica se deixou capturar pelo bolsonarismo. Desde o ano passado, ele afirma que os deputados se posicionaram de tal forma que viraram instrumento de Bolsonaro.

Ele diz que o vínculo é tão forte que a frente parlamentar perdeu suas bandeiras. O deputado alega que pautas como o combate à liberação das drogas e a luta contra o aborto não são mais identificadas com os evangélicos, mas com o ex-presidente.

Otoni também diz que não é correto bloquear o diálogo com o presidente da República. Para ele, é importante conversar com o Executivo, independentemente de quem estiver no Palácio do Planalto.

Risco de enfraquecimento

Membro da bancada, Feliciano disse que se recusa a votar. Ele tentou um acordo até o final e teme que a disputa deixe mágoas que fragilizem a frente parlamentar.

Os evangélicos se consideram fortes porque sempre atuaram unidos. Dessa forma, impulsionaram a agenda conservadora. O receio é que o racha que antecede as eleições tenha magnitude para abrir fissuras na frente e causar derrotas nas votações.

Os dois principais candidatos rechaçam esta ideia. Gilberto Nascimento disse que vai procurar Otoni de Paula e seus apoiadores no dia seguinte à eleição, caso vença.

Otoni declarou que, ainda na campanha, trabalha para evitar que a divisão continue após a votação. Mas os dois admitem que hoje não há mais espaço para acordo.

Outros integrantes da bancada estão resignados. Eles disseram ao UOL que os evangélicos precisam aceitar que os tempos mudaram e que a época de escolher o líder por consenso ficou para trás.

A deputada Greyce Elias não se manifestou. Procurada por telefone, ela disse que estava vistoriando obras em Ouro Preto (MG) e não tinha como atender a reportagem.