Tem uma PME? Saiba como pedir empréstimo do BNDES

Em 2024, o financiamento a micro empresas e PMEs (Pequenas e Médias Empresas) bateu recorde no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), uma instituição de fomento federal. Soluções para esse público têm linhas que disponibilizam entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões, dependendo do que for custeado. O UOL listou cinco opções disponíveis e como fazer para acessá-las.

Crédito Pequenas e Médias Empresas

Empréstimo que visa à manutenção ou à geração de empregos oferece até R$ 20 milhões, com carência de dois anos. Lançado em 2019, pode ser solicitado por micro e pequenas empresas e MEIs (microempreendedores individuais), além de médias empresas com faturamento de até R$ 300 milhões. O prazo de pagamento é de até cinco anos.

O empresário interessado pode enviar sua solicitação pelo Canal MPME, um hub de serviços financeiros e não-financeiros criado pelo BNDES. Também é possível fazer a solicitação em uma instituição financeira credenciada.

Como os recursos do BNDES são repassados pelos agentes financeiros, essa modalidade é chamada de "indireta". A taxa de juros é variável, levando em conta três fatores:

- Custo financeiro: que pode ser a TFB (Taxa Fixa do BNDES), TFBD (Taxa Fixa BNDES em Dólar), TLP (Taxa de Longo Prazo) ou a Selic —que está em 13,25% em fevereiro de 2025

- Taxa do BNDES: de de 0,95% a.a. até 1,45% a.a. dependendo da região e da receita operacional bruta

- Taxa do agente financeiro: negociada diretamente entre instituição e cliente

Crédito Direto Médias Empresas

Valor mínimo do financiamento é de R$ 40 milhões, e só pode ser pedido para empresa com receita operacional bruta de até R$ 1 bilhão. Pode ser solicitado também por fundações, associações e cooperativas.

Empréstimo pode ser usado para estudos e projetos, obras civis, investimentos em equipamentos ou treinamentos. Também é possível usá-lo como capital de giro, mas o limite para essa finalidade é de até 40% do valor total financiado. Prazo total de pagamento é de até 120 meses, ou 48 meses para capital de giro. Carência para investimentos varia de 12 a 60 meses, e, para capital de giro, de três a 12 meses.

Taxa de juros é variável, levando em conta o risco e o prazo do financiamento. É preciso estar cadastrado no Portal do Cliente do BNDES para poder ter acesso. O pedido é feito diretamente ao órgão, e o dinheiro não passa por agentes. É necessário dar garantias reais, como hipotecas, penhores ou pessoais, como fiança ou aval.

Crédito Cadeias Produtivas

Exclusivo para financiar capital de giro, o valor mínimo é de R$ 20 milhões. Podem solicitar o empréstimo as chamadas "empresas âncoras", sociedades empresariais e sociedades cooperativas de qualquer porte, com sede e administração no país interessadas em repassar o valor para uma pequena ou média empresa que faz parte da cadeia produtiva.

Prazo para pagamento é de até cinco anos, mas a utilização do dinheiro deve ser feita em até 24 meses, com prorrogação de mais 12 se houver autorização. O dinheiro é repassado diretamente pelo BNDES, sem a atuação de agentes financeiros. Também é preciso cadastro no Portal do Cliente. A taxa de juros é variável.

Automático

Oferece financiamento de até R$ 150 milhões para projetos de investimentos de empresas de todos os setores. Também é válido para produtores rurais pessoas físicas, associações e cooperativas. O dinheiro pode ser usado para estudos e projetos, obras civis, móveis, treinamento e máquinas credenciadas no BNDES.

Para os empresários de PMEs, a solicitação deve ser feita pelo Canal MPME. As taxas de juros variam conforme o risco e o porte da empresa. O dinheiro é obtido de maneira indireta —via agentes financeiros, então o empresário pode negociar direto com a instituição a taxa que for menor ou condições que lhe favoreçam mais, já que os prazos também são determinados na hora do fechamento do acordo.

Crédito Digital

Também válido para empresas de todos os portes, o valor mínimo a ser emprestado é de R$ 1 mil e o máximo é de R$ 10 milhões. PMEs podem solicitar o valor para utilização livre.

Prazo de pagamento é de até cinco anos, e há uma carência de um ano entre os pedidos. É necessário dar garantia, mas isso deve ser acordado com a instituição parceira.

Neste caso, apenas Sicredi e BTG Pactual estão credenciadas para oferecer esta opção. O BNDES alerta que o empréstimo pode ser negado, se a instituição assim decidir, sem interferência do órgão federal.

Quer financiar? Fique atento

Pedir financiamento pode ser bom para deslanchar a empresa, mas precisa de boa análise prévia. Decisão de pedir financiamento tem que ser feita com consciência. "Empresário tem que tomar o crédito consciente. Não apenas pensar que quer resolver uma questão pontual e 'depois pensar no resto'. Ele tem que analisar para quê precisa do dinheiro", diz Adalberto Luiz, analista do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Análise da melhor linha de crédito tem que também ser levada em conta. O analista afirma que o objetivo do empreendedor não deve ser "pegar o máximo de dinheiro possível". O empresário que deseja um financiamento precisa pesar as taxas de juros, os prazos, e fazer as contas para ter certeza de que realmente consegue honrar o compromisso. "Nem sempre alguém que quer ampliar a produção consegue fazer isso logo quando pega o dinheiro. Tudo tem que ser minuciosamente avaliado", afirma Luiz.