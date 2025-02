PM reformado que matou jovem no metrô de SP tem prisão preventiva decretada

Do UOL, em São Paulo

O policial militar aposentado que matou um jovem a tiros no Metrô de São Paulo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele passou por audiência de custódia na sexta (21).

O que aconteceu

Discussão terminou em tiro. Imagens mostram Enéas José da Silva, 57, trocando socos e chutes com o estudante Eduardo Rodrigues Machado, 20, na plataforma da estação Vila Matilde, por volta das 18h de quinta-feira (20). Enéas saca a arma da cintura e atira após cair no chão.

Jovem tenta fugir, mas PM corre atrás dele. Baleado, Eduardo cai metros depois, perto de uma escada rolante. Ele recebeu os primeiros socorros de funcionários do Metrô, foi levado pelo Samu ao Hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Crime aconteceu na presença de vários passageiros. As pessoas se assustaram e saíram correndo após o primeiro disparo. Nenhum outro passageiro se feriu.

PM foi detido logo após o crime. Ele se queixou de dores na perna e na região da cabeça e foi atendido em uma UPA. Em seguida, Enéas recebeu voz de prisão "em flagrante de homicídio". A arma usada no crime foi apreendida e será submetida a perícia. O caso foi registrado no 31º DP (Distrito Policial), no Carrão.