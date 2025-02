PM marido de vítima de roubo atira em homem que voltava do trabalho no RJ

Do UOL, no Rio

Um policial militar aposentado, marido de uma mulher que teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (24), perseguiu, de carro, dois homens pretos em uma moto achando que eram os criminosos.

Assim que chegou perto, o PM atirou. E atingiu as costas de um rapaz que voltava para casa de mototáxi depois do trabalho.

Quem é e o que houve com a vítima?

O passageiro do mototáxi é o estudante Igor Melo de Carvalho. Aluno do curso de publicidade e propaganda na Universidade Celso Lisboa, é casado, tem um filho de 2 anos e mora em Turiaçu, na zona norte.

Igor trabalha durante a semana na própria faculdade. Para complementar a renda, é garçom em uma casa de samba na Penha, mesma região, aos finais de semana.

Rapaz perdeu um rim em decorrência do disparo. Ele está internado no hospital estadual Getúlio Vargas, também na zona norte. O quadro de saúde dele era considerado, na noite de segunda-feira (24), estável.

O mototaxista não foi baleado, mas se feriu com a queda e foi levado para o mesmo hospital. O caso é investigado na 22ª DP (Delegacia de Polícia), na Penha.

Igor usava uniforme do trabalho. As imagens de câmeras de segurança do circuito interno da casa de samba onde ele trabalha aos sábados e domingos mostram o rapaz esperando o mototáxi na saída do estabelecimento à 1h06. Ele usava a roupa de garçom do local quando foi baleado nas costas.

Câmera de casa de samba mostra Igor saindo do trabalho na madrugada Imagem: Reprodução

De vítima a custodiado

Quando passava pelo viaduto da Penha, Igor percebeu um carro dirigindo em alta velocidade atrás da moto. Logo na sequência, quem estava dentro do carro começou a disparar.

Depois de atingido, ele se rastejou para fora da pista até a entrada de uma casa. De lá, ligou para o dono da casa de samba que trabalha pedindo socorro.

Igor é torcedor fanático do Botafogo Imagem: Arquivo pessoal

Estudante enviou sua localização. O empresário acionou os membros da equipe de segurança do estabelecimento para irem até o local.

Assim que chegaram, socorreram Igor de imediato até o hospital. O rapaz contou no caminho que acreditava ter sido vítima de uma tentativa de homicídio ou de latrocínio (roubo seguido de morte).

Enquanto dava entrada no pronto-socorro, uma mulher branca afirmou que Igor estava na garupa do autor do assalto que sofrera. "Nesse momento, ele passou da situação de vítima para a situação de custodiado", afirmou ao UOL a historiadora e pesquisadora Pâmela Carvalho, 32, prima de Igor.

A mulher que teve o celular roubado afirmou na delegacia que o mototaxista foi o autor do roubo. O mototaxista era bem avaliado na plataforma do aplicativo, com nota 4,7 (com máximo de 5,0), tendo realizado mais de 1.000 corridas e com mais de 400 avaliações.

Testemunhas disseram que, depois de a mulher ter sido assaltada, Igor e o mototaxista passaram por ela na rua. Então, ela teria associado diretamente os dois ao crime por causa da roupa que um deles usava.

Marido, PM da reserva, reagiu ao desespero da mulher. Ele passou a perseguir a moto e atirar contra os dois que estavam sobre ela.

"Igor está sendo tratado como marginal, como bandido no hospital Getúlio Vargas", diz Pâmela, a prima dele. "Passou por uma cirurgia intensa, perdeu um rim. As regiões do estômago e do intestino também foram perfuradas", afirmou.

Meu primo tomou um tiro pois um ex-PM resolveu fazer 'justiça' com as próprias mãos e agora é mantido sob custódia como se fosse um criminoso.

Pâmela Carvalho, prima de Igor

Responsabilização

O advogado Rodrigo Mondego acompanha a família por meio da Comissão Popular de Direitos Humanos. "Igor sofreu uma gravíssima violência por parte de um policial da reserva. Ele ainda foi acusado falsamente pela esposa de seu agressor de ter cometido um roubo", disse.

Igor é inocente e vítima de toda essa situação e assim deve ser tratado pelas autoridades.

Advogado Rodrigo Mondego

Vítima e mototaxista são considerados suspeitos pela polícia. A Polícia Militar informou à reportagem que PMs do 16º Batalhão, de Olaria, "constataram que dois suspeitos, que trafegavam em uma motocicleta, foram alvo de disparos de arma de fogo provenientes de um veículo desconhecido".

A corporação afirmou que na delegacia um policial militar da reserva se apresentou como autor dos disparos. A identidade dele não foi revelada. "Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo de seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital", afirmou a PM em nota.

A reportagem questionou à Polícia Civil se a investigação da 22ª Delegacia de Polícia investiga apenas o roubo de celular ou se apura, também, a tentativa de homicídio. Até esta publicação, a corporação não respondeu.