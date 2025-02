Petróleo retoma impulso após queda de sexta-feira

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (24), recuperando parte das perdas de sexta-feira, mas permanecendo próximos de seu nível mais baixo desde o início do ano.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,47%, atingindo 74,78 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, ganhou 0,43%, chegando a 70,70 dólares, após abrir a 69,80 dólares, seu nível mais baixo desde dezembro.

Segundo Robert Yawger, da Mizuho USA, "o mercado está buscando uma direção", seja vinculada ao "caos tarifário de Trump, aos acontecimentos geopolíticos relacionados com Ucrânia e Rússia" ou ao que acontece no Oriente Médio, já que "qualquer uma dessas situações poderia virar manchete" nos próximos dias.

Os preços do petróleo foram apoiados nesta segunda-feira pelas novas sanções impostas por Washington contra indivíduos, empresas e navios acusados de burlar as sanções contra o petróleo iraniano, no âmbito da política de "pressão máxima" sobre os recursos de Teerã.

Em comunicados de imprensa separados, os Departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos declararam que tinham como alvo 22 pessoas ou empresas e 13 petroleiros.

Segundo o Departamento de Estado americano, "essa rede" permitia o transporte ilegal de petróleo iraniano "para compradores na Ásia".

Essas sanções permitiram que o preço do barril de petróleo se recuperasse da queda provocada pela menor confiança dos consumidores nos Estados Unidos em resposta às políticas econômicas de Donald Trump.

