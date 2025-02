PDG diz que foi "vítima" em oferta retirada de empresa de Hong Kong

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora residencial PDG afirmou nesta segunda-feira que "pode ter sido vítima" de uma oferta "não legítima" de aquisição das ações da empresa enviada na semana passada em nome da Sun Hung Kai Properties, de Hong Kong.

"Tendo em vista as notícias veiculadas sobre o assunto, a repentina retirada da proposta pelo remetente e a manifestação da Sun Hung Kai Properties Limited negando envolvimento no assunto, a companhia acredita que possa ter sido vítima e que a proposta e as comunicações enviadas pelo remetente podem não ser legítimas, mas apenas instrumentos utilizados na tentativa de obter informações ou vantagens indevidas", afirmou a PDG em fato relevante ao mercado.

A PDG, que na década de 2010 era uma das maiores construtoras residenciais do Brasil até entrar com um pedido de recuperação judicial sob dívidas de cerca de R$5 bilhões, afirmou na semana passada em fato relevante ao mercado que recebeu oferta pela totalidade de suas ações no valor máximo de US$29,6 milhões.

A oferta era equivalente a um preço por ação de US$0,017, segundo o fato relevante, que reproduziu uma carta que a empresa afirma que recebeu em português e assinada por Chen Wei, identificado como diretor de fusões e aquisições da SHKP.

Uma busca pelo nome do executivo na rede social de profissionais Linkedin não retornou resultados com o nome de Chen. Procurado por meio do email reproduzido na carta publicada pela PDG, Chen não retornou de imediato fora do horário comercial local de Hong Kong nesta segunda-feira.

A SHKP afirma em seu site ser "uma das maiores companhias imobiliárias de Hong Kong". Uma lista de executivos da empresa de novembro de 2024 também publicada na página não mostra o nome de Chen como um dos diretores da empresa. Uma pesquisa na página mostra como único resultado o nome Chen Wei sendo identificado em um comunicado de 2016 com uma foto em que é citado como "vice-secretário do Partido na Universidade Hunan".

"A companhia reforça que está tomando as providências para verificar a origem, o contexto e as possíveis motivações do ocorrido, assim como avaliando as medidas legais cabíveis", afirmou a PDG no fato relevante desta segunda-feira.

