Partido de esquerda alemão BSW considera contestar resultado das eleições nacionais

Por Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O recém-chegado político da Alemanha, Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), afirmou nesta segunda-feira que pode contestar legalmente os resultados da eleição nacional depois de perder por pouco a barreira dos 5% para entrar no Parlamento.

O populista de esquerda BSW, criado no ano passado, obteve 4,97% na eleição de domingo, faltando apenas 13.400 votos para entrar no Parlamento em um país onde cerca de 60 milhões de pessoas podem votar.

Alguns alemães no exterior, incluindo o embaixador no Reino Unido, reclamaram que não receberam a papelada para seus votos por correspondência a tempo, uma situação que os líderes do BSW apontaram em uma entrevista coletiva na segunda-feira.

"Isso levanta a questão da validade legal do resultado da eleição", disse a líder homônima do BSW, Sahra Wagenknecht. "Examinaremos isso e, é claro, consultaremos advogados."

Wagenknecht disse que ainda não estava claro quantos dos 230.000 alemães registrados para votar no exterior não puderam votar.

Entretanto, mesmo que nenhum deles tenha podido votar e 5% apoiassem o BSW, isso representaria apenas 11.500 votos a mais.

A presidente Amira Mohamed Ali disse que também havia indícios de que poderia ter havido erros durante a contagem dos votos, mas que havia grandes obstáculos para contestar uma eleição na Alemanha.

"Estamos verificando se há alguma chance de sucesso", afirmou ela. "Se virmos que tem, então daremos o passo."

Qualquer partido ou pessoa que queira contestar os resultados da votação teria que apresentar uma reclamação eleitoral à câmara baixa do Bundestag dentro de dois meses.

O comitê do Parlamento para o escrutínio das eleições analisaria então a reclamação e decidiria sobre uma recontagem, uma correção ou uma nova eleição nas áreas afetadas.

O BSW, criado por um êxodo do partido de extrema-esquerda Esquerda, teve um bom desempenho nas eleições do leste da Alemanha no ano passado, chegando a dois governos regionais.

Porém, o aumento de última hora do Esquerda nas eleições nacionais para cerca de 9% e o fracasso do BSW em chegar ao Parlamento provavelmente significarão um período de exame de consciência dentro do novo partido.

