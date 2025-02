Papa Francisco tem leve melhora

O Vaticano informou que a condição do papa Francisco apresentou uma "leve melhora". O problema renal do papa não é motivo de preocupação e ele não teve novas crises respiratórias. Ele continua necessitando de oxigênio, mas com fluxo reduzido. Os médicos mantêm o prognóstico reservado devido à complexidade do quadro clínico.

*

Brics e a crise climática. O Brasil, que ocupa a presidência do Brics em 2025, está coordenando esforços para que o bloco apresente uma posição unificada sobre o financiamento climático na COP 30. Negociadores dos países do Brics se reunirão em Brasília para discutir temas prioritários e buscar convergência para a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro, em julho. O governo brasileiro estima que são necessários US$ 1,3 trilhão para combater as mudanças climáticas. A COP 30 será realizada em Belém, no Pará, em novembro, e deverá reunir representantes de mais de 190 países.

*

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução proposta pelos EUA que pede um "fim rápido" para a guerra na Ucrânia, sem mencionar a Rússia como agressora. A resolução foi aprovada com o voto conjunto dos EUA e da Rússia. França e Reino Unido se abstiveram, alertando para o perigoso precedente que a resolução pode abrir. A Assembleia Geral da ONU havia aprovado uma resolução proposta pela Ucrânia que pedia o fim da invasão russa, mas não contou com o apoio do governo Trump.

*

Os Estados Unidos e a Ucrânia estão próximos de um acordo que concederia a Washington uma parte das receitas de Kiev provenientes de recursos naturais. Uma versão do acordo em discussão contém termos mais favoráveis à Ucrânia do que as versões anteriores, mas não inclui garantias de segurança que Kiev tem solicitado. Trump indicou que Zelensky pode assinar o acordo na Casa Branca em breve.

*

A relação entre EUA e Europa se mostra abalada, com divergências sobre a guerra na Ucrânia. Enquanto a Europa iluminou monumentos com as cores da Ucrânia em solidariedade, a Casa Branca não demonstrou apoio. Macron e Trump trocaram farpas sobre a responsabilidade pela guerra e os valores gastos em ajuda. Trump enfatizou sua demanda por direitos minerais ucranianos para compensar a ajuda militar dos EUA.

*

Israel intensificou ações na Cisjordânia, destruindo áreas em Jenin e instalando uma base militar. O Hamas acusou o primeiro-ministro israelense de sabotar o acordo de cessar-fogo em Gaza. O Tribunal Penal Internacional (TPI) lembrou a Alemanha de suas obrigações legais em relação ao mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense.

*

A Starbucks anunciou o corte de 1.100 empregos corporativos, o que representa 7% de sua força de trabalho global fora das lojas. A decisão faz parte de uma estratégia para aumentar a eficiência operacional da empresa.

*

Elon Musk renovou a ameaça de demitir funcionários federais que não responderem a um email solicitando uma lista de suas cinco principais realizações da semana. Várias agências governamentais, incluindo o FBI e o Departamento de Estado, orientaram seus funcionários a não responder.