Papa Francisco, em 'estado crítico', teve uma 'boa noite', anuncia Vaticano

O papa Francisco, 88 anos, hospitalizado em estado crítico devido a uma pneumonia nos dois pulmões, passou uma boa noite e descansa, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira (24).

"A noite transcorreu bem, o papa dormiu e descansa", afirma o comunicado divulgado pelo Vaticano no 11º dia de sua hospitalização, a mais longa desde sua eleição em 2013.

O pontífice argentino segue em "estado crítico", com pneumonia nos dois pulmões, e continua recebendo oxigênio de alto fluxo, segundo o boletim médico mais recente, publicado na noite de domingo.

"A complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias farmacológicas façam efeito obrigam a manter a prudência sobre o prognóstico", afirmou o boletim médico.

Embora o quadro de anemia tenha melhorado e a trombocitopenia - diminuição do número de plaquetas no sangue - permaneça estável graças às transfusões de sangue realizadas no sábado, "alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle", afirmaram os médicos.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue".

"A situação está cada vez mais preocupante", disse o virologista Fabrizio Pregliasco, que não faz parte da equipe médica do Papa, citado no domingo pelo jornal La Stampa.

"A idade do Santo Padre e os antecedentes de saúde, como por exemplo a bronquite asmática, podem ter complicado as coisas, e não apenas um pouco", acrescentou.

Orações pela saúde do pontífice foram organizadas de Roma, na Itália, até a Argentina e o Iraque.

"Continuo com confiança minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!", afirmou o pontífice em uma mensagem escrita nos últimos dias, segundo uma fonte do Vaticano.

