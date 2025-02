Ouça os áudios de Cid e outros militares denunciados por tentativa de golpe

Nesta segunda-feira (24), a PF (Polícia Federal) divulgou 97 áudios de militares e manifestantes que estavam concentrados em frente aos quartéis antes da tentativa de golpe de Estado. Eles foram obtidos a partir de 1.200 equipamentos apreendidos pela PF, que analisou mais de 255 milhões de mensagens.

'Cara infiltrado em tudo que é lugar'

Em um dos áudios, Mauro Cid diz que havia pessoas de TI e hackers atuando na tentativa de golpe. "Cara infiltrado em tudo que é lugar, monitorando e passando para a gente as informações. Refutando ou ajudando a gente a instigar", diz o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens da Presidência, em um áudio enviado ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um dos indiciados pela PF no inquérito do golpe. "Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. É complicado, cara", lamenta Cid em seguida.

Cid afirma que Bolsonaro editou minuta do golpe

Outro áudio de Mauro Cid afirma que ex-presidente Jair Bolsonaro editou a minuta do golpe. "Hoje, ele mexeu naquele decreto. Ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto, ilimitado", afirma Cid em um áudio encaminhado ao então comandante do Exército, general Freire Gomes. No mesmo áudio, Cid diz que Bolsonaro estaria sendo pressionado a tomar medidas mais radicais e que iria conversar com o general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira sobre "botar lenha na fogueira".

Bolsonaro desistiu de minuta do golpe por 'medo de ser preso'

Bolsonaro não teria assinado decreto por "medo de ser preso". Em áudio, o coronel Côrrea Netto afirma que Bolsonaro desistiu de assinar minuta do golpe por medo e falta de apoio das Forças Armadas. "O presidente não vai fazer. Só faria se tivesse apoio das Forças Armadas", afirma em um áudio enviado ao coronel Fabrício Moreira de Bastos. Segundo ele, a informação havia sido confirmada por Mauro Cid.

'Tem que ir pro Congresso Nacional'

Militar usou Olavo de Carvalho para incitar manifestantes. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia, é um dos denunciados por tentativa de golpe. Em um dos áudios, ele admite que estava infiltrado em grupos de manifestantes pedindo para que saíssem dos Quartéis em Brasília e fossem para o Congresso. "Esse foco tem que ser mudado", afirma em áudio encaminhado para uma pessoa identificada como Renata. Ele ainda diz que encaminhava vídeos do "guru bolsonarista" Olavo de Carvalho, morto em 2022, a esses grupos para causar uma "convulsão social" que viabilizasse a ação das Forças Armadas.

O que diz a defesa de Bolsonaro

Advogado do ex-presidente diz que pedirá anulação da delação de Mauro Cid. Em entrevista à GloboNews, questionado pela jornalista Andreia Sadi se iria pedir a anulação da delação de Cid, advogado Celso Vilardi disse "evidentemente que sim".

Ele criticou o processo e o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter ouvido Cid. "Cadê os juristas, cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa?", perguntou. "Precisamos ter cuidado porque é grave o que está acontecendo."

Bolsonaro chamou a acusação da PGR sobre tentativa de golpe de "denúncia Disney". "O tempo todo: vamos prender Bolsonaro. Caguei pra prisão", afirmou o ex-presidente em discurso durante evento do PL em Brasília na última quinta-feira (20). "Desde 19, [eu] articulava ao desacreditar o sistema eleitoral e dar um golpe. O golpe da Disney, porque eu tava lá com Pato Donald e o Mickey", ironizou.