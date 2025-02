Oito soldados morrem em acidente de trânsito na Colômbia

Oito soldados morreram e outros 16 ficaram feridos quando o veículo em que viajavam caiu em um abismo em uma estrada no sudoeste da Colômbia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (24).

Na noite de domingo, "um pelotão de 36 soldados estava viajando pela estrada Junin-Barbacoas e, em uma área chamada La Columpia, o carro perdeu os freios e rolou por um abismo de mais de 100 metros", disse Luis Alfonso Escobar, governador do departamento de Nariño, onde ocorreu o acidente, à Blu Radio.

Sete pessoas feridas estão "estabilizadas" no local e "estamos tentando retirá-las do abismo, mas os feridos mais graves já começaram a ser evacuados em helicópteros", acrescentou.

Vídeos divulgados pelas autoridades mostram os socorristas tentando puxar os soldados com cordas por uma encosta arborizada.

Essa estrada é perigosa, com abismos em ambos os lados da estrada e pontos sem pavimentação.

"Agradeço às agências de ajuda humanitária por sua pronta e valiosa ajuda para lidar com essa emergência, bem como à população civil do setor por sua solidariedade e apoio. O trabalho de resgate e atendimento continua na área", disse o comandante do exército, general Luis Emilio Cardozo.

"Até o momento, 20 homens foram resgatados com vida", disse ele.

O governador descartou a possibilidade de que o acidente tenha sido causado por um ataque armado em um país dilacerado por meio século de conflito interno.

Os soldados estavam viajando para realizar tarefas de "controle de segurança" no departamento de Nariño, de acordo com o governador.

Diferentes grupos armados estão lutando por essa região de fronteira com o Equador, que é estratégica para a produção e o tráfico de cocaína.

