'De dia falta água, de noite falta luz': o calor carioca na favela

Nem uma favela tida como turística escapa dos transtornos causados pelo caos climático e racismo ambiental, que atingem de forma mais dura a população vulnerável.

O que aconteceu

Banho só um por dia, quanto tem. Moradores da favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, só contam com abastecimento de água uma vez por semana. Para limpeza e cozinha, baldes são enchidos em locais distantes.

Situação se agrava com calor recorde. A água se torna ainda mais necessária e escassa.

Nas últimas semanas, o Rio registrou temperaturas e sensação térmica acima dos 40ºC. Para refrescar, casas e comércios deixam ventilador e ar-condicionado ligados sempre que possível.

A rede de energia não aguenta a carga. Fios de alta tensão derretem, explodem, causam riscos de incêndio e deixam os moradores sem luz.

Moradores narram a rotina seca

"De dia falta água, de noite falta luz", diz o mototáxista Sérgio Rodrigues, 46. Ele mostrou ao UOL uma sacola com 10 garrafas d'água vazias: "Não dá pra lavar o joelho, louça, fazer comida. Aí a gente tem que comprar galão pra fazer o item básico."



Elaine Cristina dos Santos, 46, vice-presidente da associação de moradores do Vidigal, cuida de muitas crianças pela entidade. "Esse tempo seco, sem energia e sem água, está afetando elas, com problemas respiratórios, entre outros", diz.

População fez esforço econômico para instalar uma piscina de plástico na favela para amenizar o calor das crianças. Na tarde deste domingo (23), a piscina estava disputada pelos meninos e meninas.

23.fev.2025 - Crianças se refrescam em piscina na favela do Vidigal Imagem: Luís Adorno/UOL

Se o governo olhasse melhor pra dentro das favelas, os moradores das favelas poderiam dizer que vivem numa cidade maravilhosa. O Vidigal é tido como uma 'favela chique'. A favela está sem água e sem luz, mas, para o governo, a 'favela chique' está funcionando Elaine dos Santos, vice-presidente da associação de moradores do Vidigal

Transformadores de energia têm que ser trocados, diz Elaine. A reivindicação, antiga, diminuiria os transtornos aos moradores, afirma. "A água cai uma vez por semana em cada região do Vidigal. Tem uma obra sendo feita que, dizem, vai melhorar."

Fiação elétrica no Vidigal Imagem: Luís Adorno/UOL

Elaine Cristina dos Santos Imagem: Luís Adorno/UOL

Nove dias sem água. Mãe de três filhos, a operadora de caixa Miriele Santiago, 34, dz que compra água no mercado onde trabalha para tomar banho, cozinhar e beber.

Deus me livre, parece que eu estou no inferno. É horrível. Haja dinheiro para comprar o tanto de água que estou comprando. Já não ganho muito. E aí já viu, né? Dizem que a água vai voltar na sexta-feira que vem Miriele Santiago, 34, operadora de caixa

Banho com água de poço. O motorista de van Luiz Henrique, 27, leva turistas diariamente para os pontos turísticos no alto do Vidigal. "A água só tá caindo de 15 em 15 dias. Não tem como tomar banho. Pra tomar banho preciso pegar em um poço ou em uma bica de uma mina", afirma.

23.fev.2025 - Luiz Henrique e sua van no Vidigal Imagem: Luís Adorno/UOL

Ilha de calor na cozinha

Simone Samuel da Silva, 50, e Rafael Eduardo da Silva, 43, têm o mesmo sobrenome, mas não são familiares. Moram na mesma favela, mas em pontos bem distantes. Os dois são cozinheiros. E narram os mesmos problemas.

Essa semana eu quase desmaiei de calor, cara. Eu já tenho pressão baixa. O dia todo na frente do fogão cozinhando, de uniforme, parecia que eu estava no inferno. Dei uma respirada e continuei trabalhando Rafael Eduardo da Silva

Tento me aliviar com ventilador, tomando água o tempo todo. E eu cuido muito da minha pele, porque, no calor do fogão, me dá medo de pegar até um câncer de pele. É aprender a lidar com isso e torcer pra vir uma chuva Simone Samuel da Silva

Comércio afetado. O ciclo sem água e sem luz prejudica as micro e pequenos empreendedores da região. José Ires Alves, 59, tem um bar. O bar ficou 12 dias sem água. "Não dava nem pra lavar um copo", diz.

Uma mão lava a outra. Rômulo Duarte, 34, também tem uma loja na favela. "Dependo da luz, né? A gente tem um transformador aqui do lado que vaza óleo às vezes. O pessoal acaba tendo que se ajudar. Quem tem energia passa pra gente com um extensor. É uma mão lavando a outra", afirma.

23.fez.2025 - Rômulo Duarte, morador e empreendedor no Vidigal Imagem: Luís Adorno/UOL

Fogo no poste

Se é verão, o poste queima. Larissa Vieira, 28, tem diferentes trabalhos na favela: em uma loja, em transporte escolar e em uma imobiliária. Na madrugada deste domingo, por volta de 1h30, sentiu um cheio de borracha queimada. Foi até a rua e viu uma fumaça saindo de um fio de alta tensão.

Isso sempre acontece no verão. É todo verão. O poste pegou fogo. Explodiu. Aí o fio caiu e uma parte derretida chegou até a pegar no braço de um morador. Aí todo mundo correu pra apagar o fogo e pra socorrer o morador Larissa Vieira

Moradores se uniram para apagar o fogo. Se não se juntassem, haveria risco de incêndio, já que a faísca também atingiu um toldo, onde chama se alastrou.

Marco Antônio Oliveira Imagem: Luís Adorno/UOL

Larissa mostra fogo no poste Imagem: Luís Adorno/UOL

Desde então, toda a região está sem energia elétrica, conta o jornalista Marco Antônio Oliveira, 44. "A fiação é muito antiga. Com o calor, todo mundo liga o ar-condicionado. E aí o fio não suporta. E aí acontece isso sempre que tá calor", complementa.

População cresceu, mas a estrutura não avançou. É o que relata Maria Custódio, 53, que também atua em várias atividades no Vidigal. Trabalha com transporte escolar, vende salgados e produtos de beleza. Ela morou a vida inteira na mesma favela.

Foi aumentando muito o Vidigal, crescendo desordenadamente. Hoje é muito maior do que era 53 anos atrás. Então, se não atualiza a estrutura, sempre vai ter isso. E aí a população tem que se ajudar e arrumar sempre que algo acontece Maria Custódio

Vista da favela do Vidigal Imagem: Luís Adorno/UOL