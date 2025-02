Novo rolê aleatório? Ronaldinho Gaúcho vira garoto-propaganda da Shopee

Ronaldinho Gaúcho é o novo garoto-propaganda da Shopee. O ex-jogador estrela a nova campanha publicitária da plataforma de e-commerce, focada no Dia do Consumidor, que é comemorado em 15 de março.

O que aconteceu

A Shopee anunciou seu novo garoto-propaganda: Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador estrela a nova campanha publicitária da plataforma de e-commerce, focada no Dia do Consumidor, que é comemorado em 15 de março.

O comercial (veja abaixo) foi criado no Brasil e será veiculado também na Indonésia, Vietnã e Tailândia, em versões adaptadas.

A Shopee tem se destacado por contratar personalidades inusitadas para seus comerciais. Já foram escolhidos nomes como Terry Crews, ator norte-americano de 'As Branquelas' e 'Todo Mundo Odeia o Chris', o grupo É o Tchan e a apresentadora Xuxa.

Confira o comercial com Ronaldinho Gaúcho:

Para a data, a Shopee vai oferecer R$ 10 milhões em cupons de desconto, além de vouchers de frete grátis. O marketplace ainda vai sortear bolas de futebol autografadas por Ronaldinho Gaúcho,

No Dia do Consumidor, a marca fará promoverá três lives com ofertas. A primeira terá apresentação de Léo Stronda e Lusca Vivot, das 11h às 13h; a segunda, com Ciro Bottini e Taisa Pelosi, das 15h às 17h e, a terceira, com Viih Tube, das 19h às 21h.