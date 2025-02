'Não há nenhum desconforto', diz Dino sobre pedido de impedimento de defesa

O ministro do STF, Flávio Dino, disse que não vê "nenhum desconforto ou incômodo" com o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele seja impedido de julgar a denúncia por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Dino disse não conhecer a petição. "Não posso antecipar uma opinião sobre algo que será julgado", disse o ministro, antes de dar uma aula magna na PUC, em São Paulo, nesta segunda (24). "Mas em relação a mim não há nenhum desconforto, nenhum incômodo."

Ministro defendeu a composição do STF. "O Supremo é composto por onze ministros, e todos chegaram lá do mesmo modo, todos foram escolhidos por presidentes, aprovados no Senado, e existem ministros indicados por cinco presidentes diferentes".

Advogado de Bolsonaro se reuniu hoje com Barroso para falar de demanda. Celso Vilardi esteve com Barroso por cerca de 20 minutos nesta tarde na sede do Supremo Tribunal Federal para discutir sobre petições que ele deve apresentar à corte. O UOL apurou que ele deve pedir o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin pelo fato de terem movido ações contra o ex-presidente.

Caberá ao presidente do STF se pronunciar a respeito. Os dois ministros foram indicados pelo presidente Lula e compõem a Primeira Turma do STF, que deve julgar a denúncia contra Bolsonaro. Como mostrou o UOL, apesar de haver pressão de uma ala da corte para que o caso vá ao plenário, as chances de isso acontecer ainda são pequenas.

Dino também falou sobre o julgamento acontecer na Primeira Turma do STF. "Claro que não é uma decisão individual, porque o regimento interno do Supremo é que define a competência dos colegiados", disse. "O Supremo pode mudar? Pode, claro que pode, mas depende, novamente, do colegiado mudar o regimento interno."

Ele afirmou que julgamento será isento e com direito à ampla defesa: "O julgamento certamente vai se dar de acordo com as regras do jogo previstas na Lei e no regimento interno, com isenção e direito à ampla defesa."