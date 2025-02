'Nando Bacalhau', líder do CV, é levado para presídio federal no PR

O governo do Rio retomou a transferência de chefes do crime organizado para presídios federais. O primeiro da nova leva foi Nando Bacalhau, líder do Comando Vermelho, levado de Bangu para a Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) neste domingo (23).

O que aconteceu

A operação de transferência de "Nando Bacalhau" envolveu 21 policiais penais e sete viaturas. O traficante, que estava preso no Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3), foi levado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, considerada uma das mais seguras do país.

Nando Bacalhau é um dos principais nomes do Comando Vermelho e exerce influência no complexo de favelas do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Ele foi preso em 2012, em Guarulhos (SP), e acumula 45 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de armas.

O traficante foi condenado a 73 anos de prisão por crimes como associação ao tráfico, homicídio qualificado e falsidade ideológica. Em fevereiro, a Seap-RJ (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio) instaurou uma sindicância para apurar visitas íntimas concedidas sem autorização a três líderes do tráfico, incluindo Nando Bacalhau.

A transferência de lideranças de facções presas no Rio é um problema nacional e tem função estratégica governador Cláudio Castro (PL)

Transferências para presídios federais

Nos últimos dois anos, 35 presos foram transferidos do Rio de Janeiro para presídios federais. Entre eles estão o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como "Zinho", e o traficante Robson Aguiar de Oliveira, vulgo "Binho".

O governo do Rio pediu ao Ministério da Justiça a retomada das transferências de líderes faccionais para presídios federais. O ministro Ricardo Lewandowski disponibilizou dez novas vagas no sistema prisional federal para viabilizar a medida. A transferência de Nando Bacalhau foi a primeira das dez que ainda devem ocorrer.