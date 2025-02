MRV&Co tem prejuízo maior no 4º tri; incorporação lucra R$78 mi

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo MRV&Co teve prejuízo ajustado de R$153,8 milhões no quarto trimestre de 2024, ampliando resultado negativo de R$125,5 milhões de um ano antes, informou a empresa em balanço financeiro nesta segunda-feira.

A MRV Incorporação, principal unidade do grupo, que inclui as marcas MRV e Sensia, teve lucro líquido ajustado de R$78 milhões nos meses de outubro a dezembro do ano passado, revertendo prejuízo de R$31 milhões na mesma etapa de 2023.

Com esse desempenho, o grupo encerrou 2024 com prejuízo acumulado de R$128,3 milhões, pressionado pela operação norte-americana Resia, mas menor que o resultado negativo de R$330,2 milhões de 2023.

Já a divisão de incorporação lucrou R$274,4 milhões no ano, revertendo o prejuízo de R$132,3 milhões em 2023, dentro da projeção da empresa de entre R$250 milhões e R$290 milhões, embalada por desempenho operacional que recebeu impulso do programa habitacional federal Minha Casa, Minha Vida, e de outros programas estaduais de incentivo à habitação.

"Esse é um cenário muito importante para que a gente consiga aproveitar melhor... para poder crescer preços, subir margens, subir vendas", afirmou o diretor financeiro do grupo, Ricardo Paixão, à Reuters, destacando também a dispersão geográfica do grupo, seu banco de terrenos e projetos no ano.

Além de atingir a previsão de lucro, a empresa também cumpriu todas as demais projeções para 2024 em incorporação, superando o topo das estimativas para geração de caixa - de até R$400 milhões - em R$19 milhões.

No quarto trimestre, a margem bruta da incorporação subiu 2,5 pontos percentuais no comparativo anual, para 27%, enquanto a receita operacional líquida avançou 16,3%, para R$2,2 bilhões.

A empresa já havia divulgado prévia operacional trimestral em janeiro, quando somou vendas líquidas de R$2,6 bilhões na incorporação, alta de 19,2% ante os últimos três meses de 2023.

A Resia, operação da MRV&Co nos Estados Unidos que atua no mercado de aluguel, teve nos meses de outubro a dezembro do ano passado prejuízo ajustado de R$237,2 milhões, afetada pelo cenário de juro elevado nos EUA e mudanças cambiais. No ano, a operação perdeu R$395 milhões, acima do prejuízo de R$58,2 milhões de 2023.

A subsidiária norte-americana está passando por um plano para desalavancar, com previsão de venda de US$800 milhões em ativos, incluindo terrenos e propriedades, até o final de 2026, além de simplificação e redução da estrutura, com corte de despesas e limitação de dois projetos lançados por ano.

No final do ano passado, o grupo concluiu a venda do Hutto Square, empreendimento localizado no Estado do Texas, que somado à venda do terreno Marvida, também no Texas, totalizou US$46,5 milhões em vendas de ativos no âmbito da nova estratégia.

A MRV&Co não tem expectativa de novas vendas da Resia ainda neste trimestre, disse Paixão, mas há perspectiva de conclusão de vendas de terreno e projetos nos meses seguintes.

"No segundo trimestre já tem venda de projeto e no terceiro e quarto (trimestres) tem mais. Tem vários terrenos que estão em negociação de venda, mas em etapas distintas de negociação, de 'due diligence', por isso não vai ter nada pronto para ser divulgado e concluído ainda dentro do primeiro trimestre."