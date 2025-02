Morre Roberta Flack, cantora de 'Killing Me Softly', aos 88 anos

A cantora americana vencedora do Grammy Roberta Flack, voz da famosa música "Killing Me Softly With His Song", morreu nesta segunda-feira (24) aos 88 anos, disse seu agente em um comunicado.

A estrela do pop, soul e R&B foi uma das vozes mais populares da década de 1970, mas nos últimos anos perdeu a capacidade de cantar devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA), que afeta o sistema nervoso. Foi diagnosticada com a doença em 2022.

