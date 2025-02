Morre Roberta Flack, a grande voz do soul conhecida por 'Killing Me Softly'

Roberta Flack, a grande cantora do soul da década de 1970, conhecida por sua versão de "Killing Me Softly With His Song" e vencedora de vários Grammy, morreu aos 88 anos, anunciaram seus representantes nesta segunda-feira (24).

"Faleceu em paz, rodeada de sua família", indicou sua agente Elaine Schock em um comunicado enviado à AFP, sem citar a causa de sua morte.

A estrela do pop, soul e R&B foi uma das vozes mais populares da década de 1970, mas nos últimos anos perdeu a capacidade de cantar devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA), que afeta o sistema nervoso, sendo diagnosticada com a doença em 2022.

Seu primeiro sucesso, "The First Time Ever I Saw Your Face", venceu o Grammy de Gravação do Ano em 1972 e, no ano seguinte, repetiu o feito com "Killing Me Softly With His Song". O hit voltou a fazer sucesso em 1996, quando foi regravado pelo grupo de hip hop Fugees e a vocalista Lauryn Hill.

Flack produziu clássicos do "rhythm and blues" com uma voz particularmente doce. Seu estilo ajudou a popularizar a "quiet storm", uma tendência de músicas lentas e sensuais que influenciou o R&B entre 1980 e 1990.

Nascida no leste da Carolina do Norte em 1937, Flack foi criada em Arlington, Virgínia, em uma família grande e amante do gospel. Ela estudou piano na juventude, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos na Howard University aos 15 anos.

"[Meu pai] encontrou um piano velho e fedorento em um ferro-velho, restaurou-o para mim e o pintou de verde. Foi meu primeiro piano e o instrumento em que encontrei minha expressão e inspiração quando jovem", contou ela em uma entrevista à Forbes em 2021.

Ela também se apresentou em clubes de Washington, onde foi descoberta pelo jazzista Les McCann. Aos 32 anos, ela assinou um contrato com a Atlantic Records.

Próxima da ativista Angela Davis e do reverendo Jesse Jackson, Flack também foi uma das porta-estandartes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

"Aprendi, muito depois de sair de Black Mountain [sua cidade natal], que ser negro era algo positivo... como todos nós, o mais positivo possível", afirmou. "Fiz muitas canções que foram consideradas canções de protesto, muitas músicas folk, mas protestei como cantora com muito amor", afirmou.

mdo/dw/val/mar/arm/yr/am

© Agence France-Presse