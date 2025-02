Minério de ferro interrompe alta após novas tarifas sobre aço chinês

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na Bolsa de Dalian interromperam nesta segunda-feira uma sequência de quatro dias de alta, à medida que a maior taxação sobre o aço chinês piorou as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço, embora a diminuição dos estoques portuários na China tenha limitado a queda.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,77%, a 832,5 iuanes (US$114,95) a tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuou 0,18%, para US$108,3 a tonelada.

O Vietnã irá impor uma taxa antidumping temporária de até 27,83% sobre alguns produtos de aço da China, de acordo com um documento do ministério do comércio visto pela Reuters.

A medida foi tomada depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 25% sobre todas as importações de aço no início deste mês, e a Coreia do Sul seguiu o exemplo e impôs tarifas provisórias sobre placas de aço chinesas na semana passada.

Enquanto isso, o mercado acionário da China caiu nesta segunda-feira, pressionado por preocupações com o novo memorando do presidente Donald Trump, assinado na semana passada, que restringe investimentos chineses em áreas estratégicas, aumentando as tensões comerciais.

A taxa de utilização da capacidade de usinas siderúrgicas de alto-forno pesquisadas pela Mysteel diminuiu pela segunda semana consecutiva, com a produção diária de metal quente caindo 0,21% na semana, para 2,28 milhões em 20 de fevereiro, mostraram dados divulgados pela consultoria.

A produção de metal quente é normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro.

Ainda assim, os embarques globais de minério de ferro caíram ligeiramente em relação ao ano anterior, afetados pelo clima australiano, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota, acrescentando que os estoques portuários devem recuar.

Os estoques de minério de ferro nos portos da China caíram 1,15%, para 145,8 milhões de toneladas, em 21 de fevereiro, segundo dados semanais monitorados pela SteelHome.

(Reportagem de Michele Pek)