Márcia Sensitiva operou aneurisma; ele dá sinais? Veja quando se preocupar

A astróloga Márcia Sensitiva passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma na carótida, uma artéria importante que leva o sangue do coração ao cérebro. "Lembra que tinha dois aneurismas? Um cresceu muito e tive que operar. Não é na cachola, não abriram [o crânio]. É na carótida. Não estou com dor nenhuma, só de uma injeção aqui, outra lá", disse em um vídeo no Instagram.

O que é aneurisma?

É a dilatação anormal de uma artéria, que pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Ele surge pelo enfraquecimento ou defeito na parede da artéria, sendo que os aneurismas cerebrais, da aorta torácica e da aorta abdominal têm altas taxas de mortalidade.

A pessoa pode nascer com o problema ou adquiri-lo. Ele é causado por fatores como: hipertensão, tabagismo, traumatismo (golpes ou ferimentos penetrantes), acúmulo de gordura nas artérias, infecção, doenças reumáticas sistêmicas e doenças hereditárias do tecido conjuntivo.

Geralmente, os aneurismas não apresentam sintomas. Se não estourar, a pessoa pode viver com o problema durante toda a vida, com monitoramento e acompanhamento médico. Mas aneurismas cerebrais grandes ou em crescimento, com risco de se romper, podem causar dor de cabeça, pupilas dilatadas e/ou sintomas de AVC (acidente vascular cerebral), como fraqueza ou paralisia em um lado do corpo.

Ao se romper, o aneurisma causa hemorragia, com dor de cabeça intensa e imediata. Pode também provocar náuseas, vômitos, rigidez do pescoço, sensibilidade à luz, perda de consciência e/ou convulsões.

Quando precisa de cirurgia?

Aneurismas menores do que 7 milímetros, sem sintomas, geralmente não precisam de cirurgia. Eles raramente se rompem e não justificam os riscos do tratamento imediato, então podem ser acompanhados por exames de imagem periodicamente, conforme indicação médica.

O procedimento cirúrgico é feito quando o aneurisma é maior do que 7 mm e causa sintomas. É feita uma cirurgia endovascular, com a implantação de molas ou stent endovascular, que foi o caso de Márcia Sensitiva. Neste procedimento, o stent é colocado de forma permanente na abertura do aneurisma para redirecionar o fluxo sanguíneo anormal ao redor dele, prevenindo a entrada de sangue e eliminando o risco de ruptura.

Quando não se rompe, a escolha do tratamento leva em consideração alguns fatores. Como tipo, tamanho e localização do aneurisma, risco de ruptura, idade e saúde da pessoa, histórico médico de paciente e familiares e riscos do tratamento. Pessoas com histórico de aneurisma na família devem se consultar com um neurologista periodicamente para rastrear algum risco.

Fatores de risco e prevenção

Tabagismo e pressão alta não controlada são os principais fatores de risco para formação e/ou ruptura de um aneurisma. Algumas doenças aumentam o risco de fragilidade das artérias cerebrais, como as síndromes de Marfan e de Ehler Danlos, e a doença renal policística.

A prevenção se dá por hábitos de vida saudáveis. Alguns exemplos são controlar a pressão arterial; manter índices adequados de glicose, colesterol e triglicérides; ter uma alimentação saudável, à base de vegetais, frutas, fibras e carnes magras; praticar exercícios físicos regularmente; não fumar; não ingerir bebidas alcoólicas em excesso.