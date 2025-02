Macron diz que cessar-fogo precisa garantir 'soberania' da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (24) que a reunião realizada com o presidente francês, Emanuel Macron, foi um importante passo para alcançar um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Macron defendeu o acordo, mas ressaltou que cessar-fogo precisa garantir a soberania de Kiev.

O que aconteceu

Trump citou que a Europa deve assumir "papel central" para garantir a segurança de longo prazo na Ucrânia. "A Europa deve assumir esse papel central para garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia", afirmou. Declarações foram feitas durante coletiva de imprensa após encontro dos dois presidentes. O encontro acontece no dia do terceiro aniversário da invasão russa à Ucrânia.

O presidente lembrou que os EUA forneceram "muito mais" ajuda para a Ucrânia do que qualquer outra nação. Trump diz que acredita que seu país "merece recuperar as quantias colossais de dinheiro que enviamos" para a Ucrânia. "É por isso que devemos ter um acordo com a Ucrânia sobre minerais essenciais e terras raras". "Gastamos mais de US$ 300 bilhões, e a Europa gastou cerca de 100 a US$ 100 bilhões. Essa é uma grande diferença e em algum momento devemos igualar", disse ele.

Avanço com os russos. O republicano citou ainda que autoridades dos EUA mantiveram conversas "bem-sucedidas" com a delegação russa na Arábia Saudita na semana passada. "Nosso foco é alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível e, finalmente, uma paz permanente", ele diz. Trump afirmou ainda que é do interesse da Rússia conseguir o acordo de cessar-fogo. "Posso estar errado, mas acredito que ele [Putin] quer fazer um acordo", declarou.

Macron reconheceu que a Europa deve se empenhar mais pela segurança. O presidente francês acrescentou que a França tem um "desejo compartilhado de construir a paz", e que ele e Trump falaram sobre seu desejo de colocar um fim nos conflitos, de ter uma trégua que seja "mensurável, verificável e que permita a negociação para uma paz duradoura".

O presidente da França lembrou que qualquer acordo de paz "não deve significar uma rendição da Ucrânia". Macron disse que falou com cerca de 30 líderes europeus e aliados nos últimos dias e, em seguida, expõe o que ele acredita que deve estar em qualquer acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. "Esta paz não deve significar uma rendição da Ucrânia. Não deve significar um cessar-fogo sem garantias. Esta paz deve permitir a soberania ucraniana e permitir que a Ucrânia negocie com outras partes interessadas sobre as questões que a afetam", ressaltou.

O presidente americano voltou a colocar a culpa da guerra na gestão de Joe Biden. "A imprudência da administração de Joe Biden levou à morte de muitas, muitas pessoas". Na sequência, Trump acrescentou que espera que seu "legado" seja como um "pacificador".

Macron diz que acredita que a França e os EUA têm o mesmo desejo. Uma paz duradoura e sólida o mais rápido possível. Apesar disso, ele declarou que não quer um acordo que seja fraco entre os dois países.

Macron vem tentando coordenar uma resposta europeia

Macron chegou a Washington na noite deste domingo (23). Após a reunião, prevista para começar às 12h no horário local (10h em Brasília), os presidentes da França e dos EUA darão uma entrevista coletiva, prevista para as 15h (13h em Brasília).

A reunião acontece após Trump começar a negociar com a Rússia uma possível paz na Ucrânia sem a presença de ucranianos ou europeus. O presidente dos EUA também repetiu narrativas russas sobre a responsabilidade da Ucrânia em iniciar a guerra, o que levantou preocupações na Europa de que o país poderia aceitar as condições de Moscou.

Macron vem tentando coordenar uma resposta europeia e tentando incluir Ucrânia e Europa nas discussões entre Rússia e EUA. Antes de embarcar para Washington, ele disse que a Rússia é "uma potência excessivamente armada... e continua a se armar. Não sabemos onde isso vai parar hoje. Então, todos nós devemos agir para contê-la".

Do outro lado, a Rússia alega que a União Europeia quer que o conflito "continue", ao contrário dos EUA. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia não vai parar de lutar na Ucrânia até obter o que deseja das negociações para acabar com o conflito. "Não cessaremos as hostilidades até que essas negociações levem a um resultado firme e duradouro que seja adequado à Federação Russa".

Paz de longo prazo

Em entrevista divulgada nesta segunda-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que o país quer um acordo de paz de longo prazo. "Podemos reconhecer com bastante confiança o desejo do lado americano de avançar em direção a um cessar-fogo rápido. Mas um cessar-fogo sem um acordo de longo prazo é o caminho para uma rápida retomada dos combates e uma retomada do conflito com consequências ainda mais graves, incluindo consequências para as relações russo-americanas. Não queremos isso", afirmou à agência de notícias RIA.

Ryabkov também disse que as conversas entre a Rússia e os EUA na semana passada não tiveram clareza sobre os planos de paz de Trump para a Ucrânia. "Precisamos encontrar uma solução de longo prazo, que, por sua vez, deve necessariamente incluir um elemento de superação das causas fundamentais do que vem acontecendo na Ucrânia e em seus arredores", disse Ryabkov.

Moscou anunciou que uma nova reunião entre russos e norte-americanos deve acontecer no próximo final de semana. A mudança de postura de Washington após três anos de apoio militar ininterrupto surpreendeu muitos ucranianos, que temem que o país seja forçado a aceitar concessões territoriais em troca de um cessar-fogo.

Líderes mundiais em Kiev

Enquanto Macron está nos EUA, líderes mundiais estão em Kiev, na Ucrânia, para levar apoio à população e ao presidente Volodymyr Zelensky. Treze líderes europeus e do Canadá participam presencialmente da cúpula, enquanto outros 24 representantes estrangeiros entram por videoconferência. Entre os participantes, estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Cúpula irá discutir meios de continuar ajudando a Ucrânia, diante da reviravolta do apoio dos EUA à Rússia. "Nesta luta pela sobrevivência, não é apenas o destino da Ucrânia que está em jogo. É o destino da Europa", afirmou Ursula von der Leyen.

Durante a reunião, Von der Leyen anunciou uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros (R$ 21 bilhões) da União Europeia para a Ucrânia. "A guerra na Ucrânia continua sendo a crise mais central e de maiores consequências para o futuro da Europa", declarou.

No início do dia, Zelensky agradeceu "a todos que defendem e apoiam" seu país nas redes sociais. "Três anos de resistência. Três anos de gratidão. Três anos de absoluto heroísmo dos ucranianos", afirmou.

Mais tarde, em discurso, o presidente ucraniano pediu por uma "paz real e duradoura" na Ucrânia. "Este ano deveria ser o começo de uma paz real e duradoura. Putin não nos dará a paz, nem nos dará a paz em troca de algo. Temos que conquistar a paz por meio da força, sabedoria e unidade", disse.

(Com AFP, Reuters e RFI)