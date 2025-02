Lula diz ser contra combustível fóssil, mas que país depende do petróleo

O presidente Lula (PT) voltou a defender a exploração de petróleo no Brasil, sem citar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas diretamente, sob o argumento de que este será o caminho para o avanço de outras energias renováveis.

O que aconteceu

Lula assumiu publicamente a preferência pela exploração. Em lado oposto ao da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ele tem repetido que a extração será feita e chegou chamar de "lenga-lenga" a avaliação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para liberar a permissão à Petrobras.

"É o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer a revolução da transição energética", disse Lula, em evento da petrolífera no Rio Grande do Sul. "Eu sou contra o combustível fóssil. Quando a gente puder prescindir dele [paramos a extração]. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter."

É com o dinheiro do petróleo que a gente vai conseguir fazer o biocombustível, o etanol, que a gente vai poder fazer o hidrogênio verde e outras coisas mais.

Lula, em defesa da Petrobras

Lula até debochou de quem o critica. "'Ah, mas agora a gente está discutindo a transição energética, não precisa mais de petróleo, agora é eólica', tudo bem", disse o presidente, que tem sido pragmático sobre o assunto, em postura diferente da adotada na eleição de 2022.

A decisão é do Ibama. O instituto é responsável pela fiscalização de exploração de petróleo do território nacional, avaliando o impacto ambiental que a intervenção pode ter. Neste caso, por exemplo, estudos mostram que a região da costa do Amapá é um local sensível, que abriga centenas de espécies de fauna e flora.

Mesmo contra, Marina tem atribuído a liberação ao rigor técnico. Em notas recentes, a ministra tem reforçado que não depende dela —o que é verdade— e deixado o tema a cargo das avaliações do Ibama.

A Petrobras, por sua vez, tem afirmado que cumpriu as exigências do Ibama. O último relatório foi entregue no final de novembro e está em avaliação —a suposta demora foi o motivo de reclamação de Lula e pode fazer o presidente trocar o diretor do instituto, Rodrigo Agostinho.