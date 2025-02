Lula participará de exibição do filme 'Ainda Estou Aqui' no Alvorada nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará nesta segunda (24), de exibição do filme "Ainda Estou Aqui", que tem três indicações ao Oscar, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. A sessão será às 20h.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), alguns ministros estarão presentes no evento. A sessão, porém, será fechada.

O filme, baseado no livro do escritor Marcelo Rubens Paiva, conta a história de sua família a partir da luta de sua mãe, Eunice Paiva, depois do desaparecimento do marido - Rubens Paiva deixou a casa, no Rio, para prestar depoimento, e nunca mais voltou. A história se passa durante a ditadura militar brasileira. O longa brasileiro de Walter Salles concorre no Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Lula viaja ao Rio Grande do Sul nesta manhã para participar da cerimônia de assinatura do contrato de navios da Transpetro pelo Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. O evento acontece no Estaleiro Ecovix, em Rio Grande (RS), às 11h.

De acordo com a agenda oficial do presidente, ele embarcou para Pelotas (RS) às 8h e retorna a Brasília logo após a cerimônia, com chegada prevista para as 15h40 na capital federal.