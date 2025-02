Lula fará pronunciamento em TV e rádio sobre Pé-de-Meia e Farmácia Popular

O presidente Lula (PT) fará anúncios sobre os projetos Pé-de-Meia e Farmácia Popular na televisão nesta segunda-feira (24).

O que aconteceu

O pronunciamento foi convocado nesta tarde para rede nacional de rádio e TV. A fala de dois minutos e 18 segundos irá ao ar na TV hoje, às 20h30, e nas rádios amanhã, às 6h30.

A fala foi gravada. No momento do pronunciamento, Lula estará em uma exibição do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que concorre ao Oscar, no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os presidentes do Congresso, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula deverá usar o pagamento do Pé-de-Meia como gancho. O programa, que estimula a permanência de alunos no ensino médio por meio de uma bolsa que só pode ser sacada após a conclusão do curso, terá sua primeira parcela de R$ 1.000 paga nesta terça (25).

O pagamento será voltado aos estudantes que finalizaram o ensino médio em 2024. Nascidos de janeiro a junho na terça e nascidos entre julho e dezembro, na quarta (26). Segundo o Ministério da Educação, os estudantes que concluíram o 1º e o 2º ano recebem o incentivo na quinta dia (27), independentemente da data de nascimento.

A novidade sobre Farmácia Popular não foi divulgada. Em fevereiro, o governo ampliou o número de remédios gratuitos no programa federal de distribuição de medicamentos.

Para a informação chegar na ponta. Desde que assumiu a comunicação do governo, o ministro Sidônio Palmeira tem dito que é preciso reforçar as ações do governo para que as pessoas saibam das políticas que estão sendo desenvolvidas.