Lula fará pronunciamento em rede nacional na nesta 2ª sobre Pé de Meia e Farmácia Popular

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento na TV às 20h30 desta segunda-feira para falar dos programas Pé de Meia e Farmácia Popular, disse a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Pouco antes, no início desta tarde, um ofício da Presidência fez a convocação para a cadeia nacional de TV para esta noite, acrescentando que o pronunciamento terá duração de dois minutos e 18 segundos.

Um dos programas mais mencionados por Lula em entrevistas e eventos públicos, o Pé de Meia garante uma bolsa para incentivar a permanência na escola e a conclusão do ensino médio por estudantes de baixa renda.

Já o Farmácia Popular garante remédios de graça para a população.

O pronunciamento de Lula sobre os dois programas sociais vêm após pesquisa Datafolha apontar queda na popularidade do presidente e também após Lula realizar mudanças no comando da comunicação de seu governo.

Recentemente, Lula tem cobrado de auxiliares que as informações sobre as ações de seu governo cheguem à população, em meio à busca por uma "marca" para seu terceiro mandato na Presidência da República após deixar o governo com aprovação acima de 80% ao término de seu segundo mandato em 2010.

