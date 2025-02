Luiz Marinho diz que Caged mostrará criação de mais de 100 mil empregos em janeiro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro, que será divulgado nesta semana, mostrará a criação de mais de 100 mil empregos no mês. Segundo o ministro, a divulgação oficial do número ocorrerá na quarta-feira, 26.

"Na quarta-feira desta semana, vamos anunciar o Caged de janeiro. Saiba que o Caged de janeiro vem com mais de 100 mil empregos criados no mês de janeiro deste ano, começando ano gerando emprego de qualidade. E vamos repetir no ano inteiro", afirmou o ministro em evento de assinatura de contrato de ampliação da frota da Petrobras e da Transpetro nesta segunda-feira, 24, em Rio Grande (RS). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia.