Lucro da M. Dias Branco cai 48,4% e atinge R$ 176,5 milhões no 4º tri de 2024

Brasília, 24 - A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 176,5 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado é 48,4% menor na comparação com igual período de 2023, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 341,9 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 355,3 milhões, recuo de 19,7% frente aos R$ 442,4 milhões do quarto trimestre do ano anterior. A margem Ebitda ficou em 14,3%, ante 16% de um ano antes, queda de 1,7 ponto porcentual em um ano. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em zero, ante 0,1 vez negativa reportada em igual período de 2023.Já a receita líquida cedeu 10,2% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,489 bilhões, ante R$ 2,771 bilhões do quarto trimestre de 2023. O recuo de 10% no volume comercializado na comparação com igual período do ano anterior pesou sobre a receita da companhia, enquanto o preço médio se manteve estável.No último trimestre, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) cedeu 11,7%, para R$ 1,917 bilhão. A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) recuou 8,8%, para R$ 441,7 milhões. Já o segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 13,2% superior, para R$ 130,6 milhões.A empresa destacou, em comunicado a investidores, que a retração da receita líquida refletiu o menos volume vendido."No final de 2023, abastecemos os clientes para a implantação do sistema SAP em janeiro de 2024, criando assim uma base de comparação maior para os resultados trimestrais", observou a empresa. Resultado de 2024A M. Dias Branco registrou queda nos seus principais indicadores financeiros no acumulado de 2024. O lucro líquido de R$ 646 milhões no ano é 27,3% menor na comparação com 2023, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 888,7 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 1,198 bilhão, recuo de 16,4% frente aos R$ 1,434 bilhão do ano anterior. A margem Ebitda ficou em 12,4%, ante 13,2% de um ano antes, queda de 0,8 ponto porcentual. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 0 vez, ante 0,1 vez negativa reportada ao fim de 2023.Já a receita líquida cedeu 10,9% na comparação anual, alcançando R$ 9,663 bilhões em 2024, ante 10,840 bilhões de 2023. O resultado é atribuído pela empresa à queda de 1,8% no volume vendido, para 1,755 milhão de toneladas, e de 9,8% no preço médio dos produtos comercializados, para R$ 5,5 por quilo. "A queda da receita líquida reflete a redução dos volumes, impactada tanto pela implantação do sistema SAP no 1º trimestre do ano, quanto pela retração observada no 3º trimestre, decorrente dos reajustes de preços implementados em julho de 2024", destacou a empresa em comunicado a investidores e imprensa.No último ano, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) cedeu 11,0%, para R$ 7,522 bilhões. A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) recuou 14,5%, para R$ 1,659 bilhão. Já o segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 8,9% superior, para R$ 481,9 milhões.A participação de mercado da companhia cresceu em biscoitos e farinha, mas recuou em massas em 2024 contra 2023. Em biscoitos, o market share da M. Dias passou de 31,8% em 2023 para 32% em 2024. Em massas, a participação da companhia cedeu de 28,9% em 2023 para 28,8% ao fim de 2024, enquanto em farinha cresceu de 10,7% para 11,9% em um ano. A M. Dias Branco manteve a liderança nacional em biscoitos, massas, granolas e cookies saudáveis.No ano, a empresa investiu R$ 304,4 milhões, 17% inferior aos aportes de 2023, sobretudo para máquinas e equipamentos.