Líderes internacionais parabenizam Merz pela vitória na Alemanha - Enquanto Lula, Macron e Sánchez destacam cooperação com Merz, líderes da ultradireita ignoram líder conservador e festejam votos dados à AfD.Líderes internacionais parabenizaram o vencedor das eleições alemãs, o conservador Friedrich Merz, e expressaram seu desejo de cooperar com o novo governo da Alemanha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou Merz em nota divulgada nesta segunda-feira (24/02) pelo Palácio do Planalto.

"Sua eleição ocorre em momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconómica global, mas também em momento de grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos", afirmou Lula.

"A Alemanha é um país amigo e parceiro crucial do Brasil na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos", acrescentou no mesmo comunicado.

Lula realçou também que Brasil e Alemanha têm forte histórico de atuação conjunta "por reformas na governança global" e disse estar convencido de que trabalharão juntos "para ampliar as convergências e complementaridades em prol de uma inserção internacional cada vez mais competitiva de ambos".

O presidente mencionou a implementação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia e a realização da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) no Brasil como caminhos facilitadores desse processo.

Estados Unidos

Sem se referir diretamente a Merz ou ao partido dele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na sua rede social, a Truth Social, que, "assim como os EUA, o povo da Alemanha se cansou da agenda sem senso comum, especialmente em energia e imigração, que prevaleceu por tantos anos. Este é um grande dia para a Alemanha."

Europa

O presidente da França, Emmanuel Macron, falou com Merz na noite deste domingo para parabenizá-lo e destacou a vontade de ambos de trabalhar por "uma Europa forte e soberana".

Macron lembrou que Alemanha e França foram a força motriz por trás das principais políticas europeias ao longo dos últimos anos e acrescentou que, diante do atual "período de incerteza", os dois países estarão unidos "para enfrentar os grandes desafios do mundo e do nosso continente".

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, também parabenizou Merz e propôs que eles trabalhem juntos para fortalecer a União Europeia.

O primeiro-ministro britânico, o líder trabalhista Keir Starmer, parabenizou Merz e expressou seu desejo de trabalhar com o novo governo alemão para aprofundar "um relacionamento já sólido, melhorar a aliança de segurança e gerar crescimento para ambos os países".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, expressou seu desejo de trabalhar com o novo governo da Alemanha para trazer "paz real" à Ucrânia e "reformar a Europa". Na guerra contra a Rússia, Zelenski contou com o apoio do governo alemão, ainda que haja críticas à relutância de Scholz no envio de armas.

Ultradireita europeia

Por sua vez, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, parabenizou a candidata da ultradireita alemã, Alice Weidel, e seu partido, Alternativa para a Alemanha (AfD), por teremos dobrado seus resultados nas urnas. Em sua breve mensagem, o líder húngaro não mencionou os resultados obtidos pela União Democrata-Cristã (CDU) de Merz e o braõ bávaro da legenda, a CSU.

Na Itália, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini também saudou a votação da AfD. "A mudança também está vencendo na Alemanha! AfD dobra seus votos, apesar dos ataques e mentiras da esquerda”, afirmou.

Netanyahu, convidado por Merz a visitar a Alemanha

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ligou para Merz para parabenizá-lo e recebeu do provável futuro chanceler federal alemão um convite para visitar a Alemanha, segundo o gabinete do líder israelense.

"Merz agradeceu ao primeiro-ministro pela conversa e disse que estava convidando uma autoridade para a Alemanha, em flagrante desafio à escandalosa decisão do Tribunal Penal Internacional", afirmou o gabinete de Netanyahu.

O ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, festejou a vitória de Merz, chamando-o de "amigo de Israel". "Estamos ansiosos pela sua primeira visita a Jerusalém como chanceler federal", escreveu o principal diplomata israelense nas redes sociais.

Em 21 de novembro, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e seu então ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza.

China: esforços pela paz mundial

A China afirmou que espera manter uma "cooperação bem-sucedida" com a Alemanha. "A China e a Alemanha têm uma parceria estratégica há mais de 30 anos. A parceria tem sido mantida com base no respeito mútuo e na igualdade de tratamento, alcançando um progresso abundante", afirmou o Ministério do Exterior chinês.

O ministério afirmou esperar que a Alemanha desempenhe "um papel mais importante nos assuntos internacionais" e sublinhou que Pequim quer trabalhar com Berlim para "contribuir com mais esforços para a paz mundial".

as (Lusa, Efe, AFP, Reuters)