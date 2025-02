Juiz restringe decisão de Trump de prender imigrantes em templos religiosos

Do UOL, em São Paulo*

Um juiz federal de Maryland, nos EUA, proibiu, nesta segunda-feira (24), que o governo Trump faça ações de fiscalização contra imigrantes, como prisões, em templos religiosos de três correntes: Quakers, Associação Batista Cooperativa e seguidores do Siquismo. As informações são da emissora CBS News.

O que aconteceu

A decisão abrange apenas os locais de culto dos três grupos religiosos. O juiz Theodore Chuang afirmou que a nova política de Trump reduziu a frequência com que esses templos são visitados. "Policiais armados atuando em locais de culto, de acordo com a política de 2025, afetarão negativamente a capacidade dos quakers e sikhs de seguir suas crenças religiosas ou adorar livremente", escreveu na determinação.

O magistrado entendeu que a revogação da portaria publicada no governo Joe Biden viola a constituição dos EUA. "Impedindo-os de adorar com um grupo maior e mais diverso de fiéis e, assim, inibindo o exercício de características centrais de suas respectivas religiões", argumentou Chuang.

Porém, a decisão não impede que o Departamento de Segurança Interna realize prisões em locais de culto quando o agente obter um mandado judicial. "Por décadas, o governo reconheceu que todos — não importando seu status de imigração — deveriam poder frequentar casas de culto sem medo de uma batida governamental sem mandado. Instituições religiosas não deveriam ter que ir ao tribunal para lutar pelo direito de adorar e se associar livremente, que está consagrado em nossa Constituição", disse Skye Perryman, presidente e CEO da Democracy Forward, responsável pela ação.

Deportação de crianças

O governo Trump está orientando os agentes de imigração a rastrear centenas de milhares de crianças que entraram nos EUA sem seus pais. A medida está em um memorando interno analisado pela Reuters.

O comunicado do Departamento de Imigração e Alfândega descreve um esforço sem precedentes para atingir crianças que cruzaram a fronteira ilegalmente como menores desacompanhados. Ele estabelece quatro fases de implementação, com planejamento a partir de 27 de janeiro, embora não forneça uma data de início para as operações de fiscalização.

Mais de 600.000 crianças imigrantes cruzaram a fronteira entre os EUA e o México sem um responsável legal desde 2019. Dezenas de milhares receberam ordens de deportação no mesmo período, incluindo mais de 31.000 por faltarem a audiências judiciais, mostram os dados do tribunal de imigração.

*com informações da Reuters