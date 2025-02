Josias: Bolsonaro não admite plano B por medo de perder relevância política

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), considerado inelegível até 2030, não admite um plano B para as eleições do ano que vem porque não lhe convém perder relevância no cenário político, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (24).

Ele [Bolsonaro] diz 'eu sou o plano A, o plano B ou plano C' porque sabe que, se admite outra candidatura, ele transfere o seu espólio já para algum candidato alternativo. Josias de Souza, colunista do UOL

Em junho, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu tornar o ex-mandatário inelegível por oito anos, a contar das eleições de 2022. Bolsonaro foi condenado por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, a pouco mais de dois meses das eleições. Nela, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são apontados como possíveis nomes para substituir Bolsonaro na candidatura às eleições presidenciais de 2026. Freitas negou essa possibilidade e disse que irá concorrer à reeleição ao governo do estado.

Então, eles sabem que no instante em que Bolsonaro admite que a alternativa é o Tarcísio [de Freitas], ele perde relevância [política]. E, nesse momento, ele não pode prescindir desse apoio, ainda que hipotético, do seu grupo político, que está em apuros na Justiça.

Não lhe convém a essa altura perder relevância política no momento em que está enxergando as grades no seu horizonte. Josias de Souza, colunista do UOL

A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusou o ex-presidente e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro é acusado de cometer cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O ex-mandatário é suspeito de ser o principal beneficiário de uma rede que tentou impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse a Presidência após ter vencido as eleições, em janeiro de 2023. Na ocasião, apoiadores invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

