ISA Energia tem lucro menor no 4º tri, mas encerra 2024 com resultados em alta

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A ISA Energia encerrou 2024 com alta do lucro líquido anual e investimentos recordes, permitindo que a transmissora prossiga com o plano de destinar mais de 13 bilhões de reais em aportes até 2029 para novas linhas e subestações e reforços e melhorias nas redes existentes, disseram executivos da companhia à Reuters.

A elétrica divulgou nesta segunda-feira um lucro líquido de 810,1 milhões de reais para o último trimestre de 2024, 10% menor que o registrado um ano antes, enquanto o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 3,9%, para 794,3 milhões de reais.

O resultado trimestral foi impactado por uma provisão de R$70 milhões relacionada a um processo judicial de acionistas minoritários de uma empresa que foi incorporada pela ISA Energia no passado, além de ajustes de depreciação e maior despesa financeira em função do aumento da dívida.

No acumulado de 2024, o resultado na última linha do balanço cresceu 6,9%, alcançando 2,08 bilhões de reais, ao passo que o Ebitda avançou 13,2%, para 3,54 bilhões de reais.

"Fizemos o que nós temos prometido, crescimento, disciplina financeira e repartição dos proventos com nossos acionistas", afirmou o CEO da ISA Energia, Rui Chammas, ao comentar o resultado do ano.

Para 2025, ele destacou como prioridades a ampliação do portfólio de reforços e melhorias na rede de transmissão atual da companhia, principalmente em São Paulo, com investimentos de pelo menos R$1 bilhão por ano, além do avanço das obras dos projetos "greenfield" em carteira.

"A carga (de energia) em São Paulo segue crescendo, seja por demanda por ar condicionado, seja por data centers, seja por industrialização... Muito do que a gente está investindo em reforços e melhorias é para garantir que a rede de São Paulo consiga atender uma parte desses elementos", explicou.

A ISA Energia prevê investir R$13,5 bilhões até 2029, sendo R$5,5 bilhões destinados a mais de 210 projetos de reforços e melhorias já aprovados pela agência reguladora Aneel e R$8 bilhões para seis empreendimentos em construção.

A companhia tem três projetos previstos para iniciar operação em 2026 e que poderá tentar antecipar a entrega, um de maior porte (Riacho Grande), com R$88 milhões em receita anual permitida (RAP), e dois outros menores (Jacarandá e Água Vermelha), disse Chammas.

Sobre novas oportunidades de crescimento, a transmissora irá avaliar o leilão de transmissão previsto para este ano, que oferecerá lotes pequenos, e também está interessada no certame que contratará baterias para o sistema elétrico brasileiro, apontou a diretora de Finanças, RI e Desenvolvimento de Negócios, Silvia Wada.

A executiva ressaltou, porém, que ainda faltam importantes definições para o leilão de baterias, como tempo de acionamento dos equipamentos, forma de remuneração e outras características técnicas que são essenciais para o desenho dos projetos.

A ISA Energia já atua com sistemas de armazenamento de energia há alguns anos e opera o único projeto de larga escala na transmissão de energia no Brasil, com baterias instaladas na subestação Registro (SP) que atende o litoral sul paulista.

"Por mais que estejamos interessados, nós não temos um objetivo de 'market share' (em baterias), vai ser um investimento como qualquer outro, muito escrutinado dentro da nossa governança", disse Chammas.