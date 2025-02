Isa Energia: lucro líquido cai 10% no 4º trimestre

A Isa Energia registrou lucro líquido de R$ 810,1 milhões no quarto trimestre de 2024, redução de 10,0% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Em 12 meses, a empresa alcançou lucro de R$ 2,076 bilhões, elevação de 6,9% em base anual de comparação.

O resultado é explicado por eventos não recorrentes relacionados ao provisionamento de R$ 69,6 milhões referentes ao processo no qual acionistas da Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica (EPTE) pleiteiam a nulidade da incorporação ou a declaração do direito de recesso com o pagamento de reembolso de suas ações. Além disso, a empresa registrou um aumento de 42,7% nas despesas com depreciação, que somaram R$ 242,4 milhões no quarto trimestre do ano passado.

Entre outubro e dezembro, a empresa obteve receita líquida de R$ 1,156 bilhão, aumento de 4,2% ante o mesmo período de 2023. No consolidado do ano, a receita da empresa totalizou R$ 4,557 bilhões, crescimento de 14,3% em comparação com o ano anterior.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$ 794,3 milhões, diminuição de 3,9% em base anual comparação. De janeiro a dezembro, o Ebitda da Isa Energia totalizou R$ 3,541 bilhões, crescimento de 13,2% frente ao acumulado de 2023.

A companhia encerrou o ano passado com dívida líquida de R$ 10,229 bilhões, aumento de 29,4% em base anual de comparação. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 2,72 vezes, crescimento de 0,33 vez.

No trimestre os investimentos totalizaram R$ 1,291 bilhão, montante 109,1% acima do executado um ano antes. "Estamos crescendo e nossa receita também esta crescendo", disse a diretora Financeira e de Relações com Investidores da empresa, Silvia Wada.

Ja o diretor-presidente da Isa Energia, Rui Chammas, destacou que a empresa segue com a estratégia de entregar reforços e melhorias na infraestrutura existente, enquanto avança com projetos contratados em leilões de transmissão. "Vamos continuar executando capex e entregando crescimento com reforços e melhorias, além de novos projetos", destacou.