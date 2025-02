Quer trocar de celular? Confira 9 opções de smartphones por até R$ 2 mil

Se você quer um celular com um desempenho bom para o dia a dia, bateria duradoura e conjunto versátil de câmeras, mas não quer ou não pode pagar o preço de um smartphone top de linha, os modelos intermediários da lista a seguir podem atender ao seu perfil.

Fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi e Realme são algumas das marcas que comercializam telefones interessantes por menos de R$ 2 mil. São opções que priorizam alguns recursos técnicos e abrem mão de outros para manter o preço na média da categoria.

Então é de se esperar, por exemplo, que eles tenham um desempenho rápido para aplicativos do banco, redes sociais, serviços de streaming. Contudo, não são indicados para jogos pesados. Ou ainda que eles tirem fotos boas em ambientes com boa iluminação, mas nem sempre acertam quando são fotos noturnas ou no detalhamento de objetos aproximados.

O Guia de Compras destaca a seguir especificações técnicas de nove aparelhos para ajudar em suas pesquisas. As informações foram retiradas dos sites das fabricantes e de alguns reviews publicados no UOL.

Samsung Galaxy A55 5G (2024): fotos e desempenho

O Galaxy A55 (confira aqui o review) foi lançado no primeiro semestre de 2024, como uma alternativa interessante para quem procura um celular intermediário. A tela é Super AMOLED de 6,6 polegadas e conta com sensor de impressão digital.

Ele funciona com o processador Exynos 1480 - de fabricação própria da Samsung. Em nossos testes o aparelho não apresentou travamentos com o uso do dia a dia e jogos leves.

Tem compatibilidade com a rede 5G e tecnologias como NFC, que permite pagamentos por aproximação.

A ficha técnica ainda conta com 8GB de RAM (que ajuda no desempenho) e opções de 128GB ou 256GB de armazenamento.

Tem três câmeras (uma padrão, uma para imagens com maior campo de visão — ultra-wide — e outra macro, para fotos de objetos aproximados. Na hora de tirar fotos, sua principal de 50MP não decepciona, capturando boas imagens para essa faixa de preço. As fotos noturnas também oferecem um bom resultado.

A bateria de 5.000 mAh é outro ponto positivo, uma vez que oferece uma autonomia de até dois dias longe do carregador, a depender do uso.

O dispositivo também possui resistência à água com certificação IP67.

Motorola Edge 50 Fusion 5G (2024): bateria

Para quem procura por um smartphone com maior autonomia de energia, o Edge 50 Fusion pode ser uma boa opção, já que a empresa oferece um carregador de 68W na caixa, que reduz o tempo de carga para 50% em 15 minutos, segundo a empresa. A bateria é de 5.000 mAh — número comum no mercado —, o que deve resultar em até um ou dois dias longe da tomada dependendo do seu uso.

Na ficha técnica, o modelo ainda vem equipado com o processador Snapdragon 6 Gen1 e 8 GB de memória RAM (até 16GB com RAM Boost), para ajudar no desempenho. Ao todo, são 256 GB de armazenamento interno.

A câmera traseira é dupla, com 50MP (com possibilidade de zoom digital de 2x) e 13MP (funciona como ultra-wide, para ampliar o campo de visão, e tem o modo macro, para fotos de objetos aproximados).

A tela OLED de 6,7 polegadas possui taxa de atualização de 120Hz, proporcionando uma experiência visual fluida e boa para games. Tem ainda sensor de impressão digital no display.

Xiaomi Poco X6 Pro 5G (2024): para fotos

Para os amantes de fotografia e vídeos, o Poco X6 Pro vem com um jogo triplo de câmeras, com a principal de 64 MP. O celular permite gravar vídeos em 4K a 30 fps, com a lente traseira, ideal para aqueles usuários que prezam pela qualidade das imagens.

Nas características gerais, o smartphone vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, processador MediaTek Dimensity 8300, 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento.

Assim como a Motorola, a Xiaomi oferece a possibilidade de carregamento rápido para a bateria de 5.000 mAh do aparelho, que vem com um adaptador de energia de 67W.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (2023): fotos e desempenho

Apesar de ter sido lançado em 2023, o Redmi Note 13 Pro possui um conjunto interessante de câmeras. A lente principal é de 200 MP e possui uma tecnologia de estabilização de imagens (OIS), para evitar que a imagem saia tremida.

Além disso, o aparelho conta com uma lente macro de 2 MP e uma grande angular de 8 MP, o que pode proporcionar diferentes capturas de imagem.

O intermediário da Xiaomi traz uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e um pico de brilho de 1.800 nits, uma vantagem na hora de usar o celular em locais muito iluminados.

A chinesa investiu em um processador Snapdragon 7s Gen 2, que trabalha em conjunto com seus 8GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A bateria de 5.100 mAh com carregamento rápido de 67W garante uso prolongado ao longo do dia.

Motorola Moto G54 (2023): bateria

A bateria de 5.000 mAh proporciona autonomia satisfatória para usuários que precisam passar muito tempo longe do adaptador. Vem com carregador turbo.

Para este modelo, a Motorola reservou uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. É um painel com tecnologia menor do que os concorrentes, mas que oferece um uso confortável do aparelho, segundo relatos de compradores.

O Moto G54 traz bastante memória para seus usuários, contando com 8 GB de RAM e até 256 GB. O processador é o Dimensity 7020, da MediaTek.

Para fechar os destaques do aparelho, temos a câmera principal de 50MP que oferece estabilização ótica de imagem boa qualidade considerando o preço que ele custa. A segunda lente é de 2 MP (o que é pouco comparado aos concorrentes).

Samsung Galaxy A35 5G (2024): para durar

O Galaxy A35 pode ser o smartphone ideal para quem não gosta de trocar de celular todos os anos. Com Android 14 de fábrica, a Samsung oferece quatro anos de atualização de sistema e cinco de segurança, o que torna o aparelho uma opção duradoura.

Ele traz uma tela Super AMOLED FHD+ de 6,6 polegadas. Mesmo sendo um aparelho de entrada, o Galaxy A25 conta tecnologias práticas para o dia a dia, com NFC e a compatibilidade com a rede 5G.

Vem equipado com processador Exynos 1380, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, expansível via microSD.

A configuração de câmera traseira tripla inclui um sensor principal de 50MP, e a bateria de 5.000mAh suporta carregamento rápido de 25W.

Realme 12 (2024): para fotos e armazenamento

O Realme 12 é uma ótima escolha para quem gosta de fotos e vídeos, com sua câmera de 108 MP e estabilização óptica (OIS).

A empresa chinesa oferece um bom smartphone para entretenimento, com uma tela de 6,72 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, áudio Hi-Res.

Ainda tem a promessa de carregamento rápido, chegando a 50% da carga da bateria em apenas 30 minutos, segundo a fabricante, graças ao adaptador de energia de 45W.

O smartphone da Realme ainda conta com tecnologia NFC 360º, que permite ao usuário realizar pagamentos encostando qualquer parte do celular em um dispositivo de compra.

Outro ponto de destaque do aparelho é que a memória pode ser expandida em até 2 TB, via MicroSD, tornando-o uma escolha estratégica para quem precisa de muito espaço no aparelho.

Xiaomi Redmi Note 13 (2023): para fotos

O Redmi Note 13, da Xiaomi. O smartphone conta com uma câmera tripla, com a principal de 108 MP, acompanha de uma grande-angular e uma lente macro - possibilitando diferentes formatos de imagem.

Para os desastrados, o aparelho traz como proteção o Gorilla Glass 3, da Corning, que oferece uma maior durabilidade ao celular contra arranhões e quedas.

A resolução da câmera frontal com 16 MP, também promete selfies com cores mais vibrantes e maior quantidade de detalhes.

A ficha técnica do aparelho traz o processador é o Snapdragon 685, 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento, não expansível.

A compatibilidade com a rede 5G garante uma velocidade mais rápida de navegação e a bateria de 5.000 mAh, uma boa autonomia de energia.

Samsung Galaxy M55 (2024): boa tela

O Galaxy M35 (que também já testamos) é um modelo que só pode ser encontrado no varejo online. Ele traz uma tela de 6,7 polegadas, de Super AMOLED Plus e taxa de atualização de até 120 Hz.

O processador é o Snapdragon 7 Gen 1 e ele conta com 8GB de RAM e 256 GB de armazenamento, expansível até 1 TB, via microSD.

A configuração de câmera traseira tripla inclui um sensor principal de 50MP, que consegue filmar em 4K a 30 FPS.

Por fim, a bateria de 5.000mAh suporta carregamento rápido de 45W, oferecendo uma boa autonomia durante o dia a dia.

