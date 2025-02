Papa Francisco: por que insuficiência renal é comum em pessoas internadas

O papa Francisco apresentou sinais de insuficiência renal leve, que está sob controle, segundo o boletim divulgado no domingo (23) pelo Vaticano. O quadro agudo é comum em pessoas hospitalizadas que estão tratando outra condição de saúde. O pontífice, por exemplo, foi internado no último dia 14 para cuidar de uma bronquite.

Relação com internação e o que é insuficiência renal

No hospital, a causa está geralmente relacionada a alguma lesão recente, cirurgia, medicamento ou infecção. Durante o tratamento de uma doença, o uso de anti-inflamatórios, antibióticos, alguns quimioterápicos ou contraste à base de iodo para exames radiológicos pode ser nocivo para os rins, levando à insuficiência aguda.

Problema ocorre quando um ou os dois rins perdem a capacidade de filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue. Esses órgãos são vitais e têm como funções: eliminar toxinas do sangue por um sistema de filtração, regular a formação do sangue e dos ossos, regular a pressão sanguínea e controlar o balanço químico e de líquidos do corpo.

Quando acontece de forma súbita, a insuficiência é chamada de lesão renal aguda. Neste caso, há uma rápida diminuição da função renal, geralmente em pessoas hospitalizadas, com redução do débito urinário e alteração de níveis de ureia e creatinina. O quadro pode se desenvolver rapidamente ao longo de algumas horas ou mais lentamente, durante alguns dias.

A insuficiência renal aguda é dividida em três fases. Pré-renal: ocorre por desidratação e sangramento; renal: causada por outras doenças renais como nefrites, sepse e uso de anti-inflamatórios; pós-renal: acontece por obstrução da via urinária.

Se não tratado, o quadro pode evoluir para doença renal crônica. A condição precisa de tratamento intensivo para não se agravar, o que pode ser fatal. Mas, dependendo do estado de saúde da pessoa, a condição aguda é reversível.

Sintomas da insuficiência renal

Os sinais iniciais são retenção de água, ganho de peso e inchaço de pés e tornozelos ou da face e das mãos. Há também diminuição da quantidade de urina, que pode chegar a 500 mililitros por dia ou zerar. Mas, em alguns casos, pessoas com lesão renal aguda seguem produzindo quantidades normais de urina, que varia de 750 mililitros a 2 litros por dia para a maioria dos adultos saudáveis.

Outros sintomas incluem fadiga e menor capacidade para se concentrar em tarefas mentais. Também é possível ter sonolência; perda de apetite; náusea; coceira generalizada; falta de ar; dor ou pressão no peito.

Tratamento para insuficiência renal aguda

É preciso identificar a causa da lesão para seguir com o tratamento. Se for uma obstrução, por exemplo, pode-se colocar um cateter na bexiga para remover a urina ou fazer uma investigação dentro do órgão com uma câmera para eliminar o bloqueio. Pode ser preciso também restaurar o fluxo de sangue para os rins ou interromper medicações que estão causando o problema. Dependendo do caso, cirurgia é considerada.

Algumas medidas podem evitar problemas mais graves. Elas incluem: restringir líquidos, sódio, fósforo e potássio na dieta; manter uma boa alimentação, com o objetivo de reduzir o acúmulo de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins; dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, sal e potássio é geralmente recomendada; tomar medicamentos, se os níveis sanguíneos de potássio ou fosfato estiveram altos demais; iniciar diálise.